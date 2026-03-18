Blamage wurde für den Serienmeister zur Realität

Die Eisbullen verloren auch das vierte Spiel der ICE Hockey League-Viertelfinalserie bei Pustertal mit 1:2 nach Verlängerung und schieden ohne einen Sieg frühzeitig aus. Die mitgereisten Salzburger Schlachtenbummler musste aber lange auf die Enttäuschung warten – der entscheidende Treffer fiel erst in der 3. Overtime!
Nein, es ist kein böser Traum. Salzburg verlor Spiel vier der ICE Hockey League-Viertelfinalserie in Bruneck mit 1:2 nach Verlängerung. Der Serienmeister und Ligadominator musste bereits in der ersten Play-off-Runde die Segeln streichen. Und das nicht nur mit einem Serienmeister unwürdigen Leistungen sondern auch mit der größten Schmach im Eishockey – einem „Sweep“, also ohne einen Sieg. Die Blamage wurde Realität!
Wie schon in den ersten drei Spielen der Serie war es der Serienmeister, der als erster Jubeln durfte. Überlegt legte sich Peter Schneider die Scheibe auf die Backhand und vollendete ins lange Eck. Und wie sollte es anders sein, Pustertal glich aus. Einmal hat die Bulls-Defense nicht ganz aufgepasst, zappelte der Puck hinter Kickert (erster Auftritt in den Play-offs) im Netz – Purdeller lenkte die Scheibe perfekt zum 1:1. Da im dritten Drittel keine Tore fielen, sollte das Eisbullen-Schicksal in der Verlängerung beschlossen werden. Und da traf Andergassen erst nach 105 Minuten mitten ins Herz der vielen mitgereisten Salzburger Fans und zum 2:1-Endstand.
„Jedes Spiel war nur ein Tor unterschied, wir hatten auch diesmal viele Chancen, da hätten wir mehr machen müssen. Wir sind natürlich enttäuscht, es tut einfach weh“, erklärte Bulls-Trainer Manny Viveiros nach der Partie.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.