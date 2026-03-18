Blamage wurde für den Serienmeister zur Realität

Wie schon in den ersten drei Spielen der Serie war es der Serienmeister, der als erster Jubeln durfte. Überlegt legte sich Peter Schneider die Scheibe auf die Backhand und vollendete ins lange Eck. Und wie sollte es anders sein, Pustertal glich aus. Einmal hat die Bulls-Defense nicht ganz aufgepasst, zappelte der Puck hinter Kickert (erster Auftritt in den Play-offs) im Netz – Purdeller lenkte die Scheibe perfekt zum 1:1. Da im dritten Drittel keine Tore fielen, sollte das Eisbullen-Schicksal in der Verlängerung beschlossen werden. Und da traf Andergassen erst nach 105 Minuten mitten ins Herz der vielen mitgereisten Salzburger Fans und zum 2:1-Endstand.