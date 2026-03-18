„Fachkräftemangel betrifft nicht nur Akutpflege!“

Die Caritas leistet mit der Schule für Sozialbetreuungsberufe in Elsbethen einen wichtigen Beitrag gegen den Fachkräftemangel. Rund 100 Absolventen gehen pro Jahr direkt in den Job. Die Langzeitpflege soll mehr wahrgenommen werden, so der Appell.
In der Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB) versammeln sich gerade alle zur Sessel-Gymnastik. Dann geht es an die Biografie-Arbeit und zur Alters-Simulation mit Brillen, Anzügen und Rollstuhl. Die Teilnehmer fühlen sich in die ältere Generation hinein. „So entwickeln wir ein besseres Verständnis füreinander“, erzählt die Gruppe. Sie werden später einmal damit betraut, den Alltag für Pflegebedürftige zu strukturieren und wichtige Beziehungsarbeit zu leisten.
Schüler wie Alexander oder Judith kommen direkt aus der Praxis und lernen berufsbegleitend dazu: „Ich bin in der Corona-Zeit gefragt worden, ob ich eine Aktivierungseinheit für Demenz halten könnte“, verrät die Pflegeassistentin und Mutter. Das weckte ihr Interesse. Alexander war früher Schlosser, dann begann ihn die Arbeit am Menschen zu faszinieren. Jetzt ist er am Weg zum Fach-Sozialbetreuer. Die Arbeit füllt ihn voll aus, sie sei aber vor allem auch körperlich und psychisch fordernd, schildert er.
An der Schule werden Schwerpunkte von Alten- bis Behindertenarbeit angeboten. Rund 100 Absolventen gibt es jährlich. Sie steigen oft bei mobilen Diensten ein und beginnen Jobs in Seniorenheimen. Caritas-Direktor Kurt Sonneck: „Wir sprechen zu sehr über Spitäler. Es geht auch um Langzeitpflege.“ Insgesamt fehlen in Österreich bis zu 176.000 Fachkräfte in Pflege- und Sozialberufen.
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