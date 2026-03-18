„Fachkräftemangel betrifft nicht nur Akutpflege!“

Schüler wie Alexander oder Judith kommen direkt aus der Praxis und lernen berufsbegleitend dazu: „Ich bin in der Corona-Zeit gefragt worden, ob ich eine Aktivierungseinheit für Demenz halten könnte“, verrät die Pflegeassistentin und Mutter. Das weckte ihr Interesse. Alexander war früher Schlosser, dann begann ihn die Arbeit am Menschen zu faszinieren. Jetzt ist er am Weg zum Fach-Sozialbetreuer. Die Arbeit füllt ihn voll aus, sie sei aber vor allem auch körperlich und psychisch fordernd, schildert er.