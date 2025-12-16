Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sozialtarife

Wieder Hoffnung durch neues Energiegesetz

Salzburg
16.12.2025 08:00
Die hohen Strom- und Energiepreise haben nicht nur Auswirkung auf die Inflation, sondern werden ...
Die hohen Strom- und Energiepreise haben nicht nur Auswirkung auf die Inflation, sondern werden auch für immer mehr Salzburger zu einem Problem.(Bild: Hannes Mößlacher)

Eigene Tarife für Sozialhilfeempfänger und Arbeitslose sollen künftig finanziell helfen. Die Salzburger Caritas sieht das neue Gesetz positiv. Die Grünen wollen bei der Salzburg AG noch nachschärfen.

0 Kommentare

Die Kürzung des Heizkostenzuschusses in Salzburg von 600 auf 250 Euro im Jahr hat viele einkommensschwache Bürger hart getroffen. „Das sehen wir natürlich kritisch“, sagt Torsten Bichler von der Sozialberatung der Caritas. Er merkt in den vergangenen Jahren einen deutlichen Anstieg bei den Beratungen.

Gerade das Thema Energiearmut sei durch die gestiegenen Strom- und Gaspreise ein großes Thema geworden. Allein über den Stromunterstützungsfonds der Salzburg AG wird pro Jahr 300 bis 400 Personen geholfen. Wie viele tatsächlich Probleme beim Bezahlen der Rechnung haben, ist nicht bekannt. Allein den Heizkostenzuschuss haben im vergangenen Jahr mehr als 10.000 Personen in Anspruch genommen. Im Jahr 2022 waren es noch weniger als 5000 Betroffene.

Große Hoffnungen setzt Bichler in das neue Energiegesetz: „Dabei sind Sozialtarife beim Strom und Heizen vorgesehen. Das war eine lange Forderung von uns.“

Keine Abschaltungen in den Wintermonaten
Nicht nur Sozialhilfebezieher sollen von den günstigeren Tarifen profitieren, sondern etwa auch Arbeitslose. Wie Bichler bestätigt, sind mehr Frauen als Männer von der Armut betroffen. Vor allem Pensionistinnen und Alleinerziehende haben es oft schwer.

Lesen Sie auch:
FPÖ-Chefin Marlene Svazek ist beim Landesanteil zum Heizkostenzuschuss nicht sattelfest.
Hilfe für den Winter
„Lügen“-Drama rund um den Heizkostenzuschuss
17.10.2025
Im vergangenen Winter
Weniger Anträge auf Heizkostenzuschuss
21.12.2024
In Salzburg
Bei der Hälfte kam der Heizkostenzuschuss nicht an
14.12.2023

Ein positives Zeichen kommt auch vom Landesenergieversorger Salzburg AG. Das Unternehmen verzichtet in den Wintermonaten auf Abschaltungen bei Strom-, Gas- und Fernwärmekunden. „Gleichzeitig wird jedoch deutlich, wie wichtig es ist, dass Information über Unterstützungsangebote frühzeitig, proaktiv, niederschwellig und leicht verständlich erfolgt“, sagt Klubobfrau Martina Berthold (Grüne), die am Mittwoch einen Antrag zum Thema in den Landtag einbringen wird. Neben den Infos über Monatsabrechnungen, Ratenpläne oder Stundungen will sie erreichen, dass auch Gaskunden auf eine Monatsabrechnung umstellen können.

Porträt von Felix Roittner
Felix Roittner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
315.931 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
126.994 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
114.361 mal gelesen
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf