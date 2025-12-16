Wieder Hoffnung durch neues Energiegesetz

Ein positives Zeichen kommt auch vom Landesenergieversorger Salzburg AG. Das Unternehmen verzichtet in den Wintermonaten auf Abschaltungen bei Strom-, Gas- und Fernwärmekunden. „Gleichzeitig wird jedoch deutlich, wie wichtig es ist, dass Information über Unterstützungsangebote frühzeitig, proaktiv, niederschwellig und leicht verständlich erfolgt“, sagt Klubobfrau Martina Berthold (Grüne), die am Mittwoch einen Antrag zum Thema in den Landtag einbringen wird. Neben den Infos über Monatsabrechnungen, Ratenpläne oder Stundungen will sie erreichen, dass auch Gaskunden auf eine Monatsabrechnung umstellen können.