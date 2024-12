Wohnungslos in Salzburg: „Es geht oft schnell“

Pensionszimmer als einziger Ausweg

„Für eine 40 bis 50 Quadratmeter große Wohnung liegen wir in der Stadt am freien Markt bei 900 Euro“, weiß Gojkic. Er geht für verzweifelte Klienten oft auch die Immobilien-Inserate durch. Neuen Wohnraum zu vermitteln, wird immer mehr zum Kraftakt. Als erster Ausweg bleibt für Wohnungslose ein Pensionszimmer. Rund 100 Betroffene leben derzeit in Salzburg in so einem privaten Quartier. Die Kosten steigen parallel zu den horrenden Preisen am freien Immobilienmarkt auch hier. Die Caritas hilft in Folge mit Projekten wie „Mein Zuhaus“ in der Hübnergasse, wo Menschen bis zu drei Jahre wohnen und betreut werden. Gojkic: „Dort erleben sie wichtige Schritte zurück in die Normalität.“