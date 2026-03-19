Fleetwood-Mac-Feeling im Linzer Posthof

Gänsehaut dank Frontfrau

Wobei die sieben Musiker, die ihr Handwerk in Perfektion beherrschen, viel mehr darboten als nur eine Tribute-Show. Mit ihrer Spielfreude elektrisierten sie von Beginn an den Saal, sorgten für eine emotionale Reise zurück. Vom Gesang her war freilich klar, dass da nicht Stevie Nicks, Christine McVie und Lindsey Buckingham auf der Bühne stehen. Was aber nichts daran änderte, dass es bei Songs wie „Songbird“ zahlreiche Gänsehaut-Momente gab – vor allem dank der charismatischen, energiegeladenen und mit einer gewaltigen Stimme ausgestatteten Front-Sängerin Vivienne Chi.