Mitstrampeln und gewinnen bei Fahrrad-Aktion

Pünktlich zum Frühlingsbeginn und zum Internationalen Tag des Glücks am 20. März startet die Aktion „Vorarlberg radelt“ im Rahmen von „Österreich radelt“, der beliebten bundesweiten Mitmach-Aktion zur Förderung des Radverkehrs im Alltag. Bis zum 30. September sind Menschen in ganz Österreich eingeladen, möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen – im Alltag und in der Freizeit. Gewinnspiele und Challenges sorgen zusätzlich für Motivation.