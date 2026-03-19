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„Vorarlberg radelt“

Mitstrampeln und gewinnen bei Fahrrad-Aktion

Vorarlberg
19.03.2026 10:30
Die Gesundheits- und Motivationskampagne startet wieder.
Die Gesundheits- und Motivationskampagne startet wieder.(Bild: BMIMI Sabine Sattlegger)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zum bereits 19. Mal lädt die Gesundheits-Initiative Alt und Jung ein, in die Pedale zu treten. Wer von 20. März bis 30. September fleißig Kilometer sammelt, hat Chancen, einen tollen Preis abzuräumen. 

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Pünktlich zum Frühlingsbeginn und zum Internationalen Tag des Glücks am 20. März startet die Aktion „Vorarlberg radelt“ im Rahmen von „Österreich radelt“, der beliebten bundesweiten Mitmach-Aktion zur Förderung des Radverkehrs im Alltag. Bis zum 30. September sind Menschen in ganz Österreich eingeladen, möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen – im Alltag und in der Freizeit. Gewinnspiele und Challenges sorgen zusätzlich für Motivation.

Neu in diesem Jahr: Die App kann mit gängigen Tracking-Apps und Sportuhren verbunden werden, wodurch Radkilometer automatisch übertragen werden. Für Schulklassen, die gemeinsam Kilometer spulen, warten besondere Gewinnchancen, etwa ein „Pimp your Bike“-Workshop oder ein Fahrsicherheitstraining. Im vergangenen Jahr haben 1388 Schüler und Schülerinnen mitgemacht. Weitere Informationen unter: „Vorarlberg radelt“

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