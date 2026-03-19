Mitstrampeln und gewinnen bei Fahrrad-Aktion

Zum bereits 19. Mal lädt die Gesundheits-Initiative Alt und Jung ein, in die Pedale zu treten. Wer von 20. März bis 30. September fleißig Kilometer sammelt, hat Chancen, einen tollen Preis abzuräumen.
Pünktlich zum Frühlingsbeginn und zum Internationalen Tag des Glücks am 20. März startet die Aktion „Vorarlberg radelt“ im Rahmen von „Österreich radelt“, der beliebten bundesweiten Mitmach-Aktion zur Förderung des Radverkehrs im Alltag. Bis zum 30. September sind Menschen in ganz Österreich eingeladen, möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen – im Alltag und in der Freizeit. Gewinnspiele und Challenges sorgen zusätzlich für Motivation.
Neu in diesem Jahr: Die App kann mit gängigen Tracking-Apps und Sportuhren verbunden werden, wodurch Radkilometer automatisch übertragen werden. Für Schulklassen, die gemeinsam Kilometer spulen, warten besondere Gewinnchancen, etwa ein „Pimp your Bike“-Workshop oder ein Fahrsicherheitstraining. Im vergangenen Jahr haben 1388 Schüler und Schülerinnen mitgemacht. Weitere Informationen unter: „Vorarlberg radelt“
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