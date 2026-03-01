Kärntner Tourismusreform mit Nebenwirkungen

Doch die Realität sieht anders aus: Vor allem bei Campingplatzbetrieben brodelt es gewaltig. Grund ist die neue, pauschale Nächtigungsabgabe von vier Euro – zu zahlen vom Gast. Was bei Hotels kaum ins Gewicht fällt – wegen der meist kurzen Aufenthaltsdauer – trifft Campingplätze mit voller Wucht. Deren Gäste bleiben länger. Sie müssen somit deutlich mehr zahlen, vergleichen die Preise und würden sich dann rasch gegen Kärnten entscheiden. Dabei stammt rund ein Fünftel aller Nächtigungen aus dem Campingbereich.