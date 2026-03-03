Neue Abgabe zwingt Campingplatz in die Knie

„Das ist so, als würde man eine Flasche Champagner und ein Achterl Wein um denselben Betrag erhöhen – wer würde da noch ein Glaserl Wein bestellen?“ Für den Praktiker mit vier Jahrzehnten touristischer Erfahrung ist klar: „Ein Campingurlauber hat ein fixes Urlaubsbudget. Für ihn zählt nur der Endpreis und nicht, wie viele Abgaben darin versteckt sind.“