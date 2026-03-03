Neue Abgabe zwingt Campingplatz in die Knie

Nach 39 Jahren sperrt ein Campingplatz in Rennweg in Kärnten wegen einer Abgabe zu, die laut Politik ohnehin „der Urlauber zahlt“. „Die Ignoranz der Politik und meiner Interessenvertretung ist unerträglich“, so der Unternehmer.
„Die neue Nächtigungsabgabe ist für Campingplätze völlig realitätsfremd“, ärgert sich der ehemalige Rennweger VP-Vizebürgermeister und langjährige Campingplatz-Betreiber Michael Ramsbacher. „Mein Sohn hat den Betrieb bereits übernommen und wollte investieren, aber diese neue Abgabe ist unser Ende. Ein geplantes Umwidmungsverfahren haben wir bereits zurückgezogen.“
Der Grund: Vier Euro sollen Campinggäste künftig pro Tag für ihren Aufenthalt in Kärnten zahlen – 4,50 Euro sind es in allen anderen Betrieben. Ramsbacher rechnet vor und die nackten Zahlen machen sprachlos: „Bei einem Camping-Jahresumsatz von 141.500 Euro würde die neue Aufenthaltsabgabe rund 39.000 Euro ausmachen – also 28 Prozent des Umsatzes!“ Zum Vergleich: Bei Katschberger Hotelbetrieben wären es hingegen nur 1,5 bis 2 Prozent vom Jahresumsatz.
„Das ist so, als würde man eine Flasche Champagner und ein Achterl Wein um denselben Betrag erhöhen – wer würde da noch ein Glaserl Wein bestellen?“ Für den Praktiker mit vier Jahrzehnten touristischer Erfahrung ist klar: „Ein Campingurlauber hat ein fixes Urlaubsbudget. Für ihn zählt nur der Endpreis und nicht, wie viele Abgaben darin versteckt sind.“
Besonders bitter ist für den langjährigen Kommunalpolitiker und Unternehmer der Argumentationsfolder des Landes Kärnten, der die Tourismusbetriebe dazu auffordert, die Erhöhung der Nächtigungsabgabe gegenüber den Kärnten Urlaubern mit gepflegter Natur, sauberem Umfeld, Mobilität und Veranstaltungen zu argumentieren.
Die Ignoranz der Politik und meiner Interessenvertretung ist unerträglich. Für uns würde die neue Nächtigungsabgabe drei bis vier Monate Gratisarbeit bedeuten.
Michael Ramsbacher, Campingplatz-Betreiber
Bild: zVg
Mit Ende des Sommers ist Schluss mit dem Campen
„Das sind alles Dinge, die Campinggäste ohnehin sehr schätzen und für die unser Betrieb seit Jahrzehnten selbst sorgt“, so Ramsbacher enttäuscht, der sich mit seinem Sohn deshalb entschieden hat, den schuldenfreien Familienbetrieb nach 39 Jahren am Ende der Sommersaison zu schließen.
