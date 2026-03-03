Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Noch heuer schließt er

Neue Abgabe zwingt Campingplatz in die Knie

Kärnten
03.03.2026 10:01
Auch im Winter fühlten sich Camper in Rennweg wohl.
Auch im Winter fühlten sich Camper in Rennweg wohl.(Bild: zVg)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Nach 39 Jahren sperrt ein Campingplatz in Rennweg in Kärnten wegen einer Abgabe zu, die laut Politik ohnehin „der Urlauber zahlt“. „Die Ignoranz der Politik und meiner Interessenvertretung ist unerträglich“, so der Unternehmer.

0 Kommentare

„Die neue Nächtigungsabgabe ist für Campingplätze völlig realitätsfremd“, ärgert sich der ehemalige Rennweger VP-Vizebürgermeister und langjährige Campingplatz-Betreiber Michael Ramsbacher. „Mein Sohn hat den Betrieb bereits übernommen und wollte investieren, aber diese neue Abgabe ist unser Ende. Ein geplantes Umwidmungsverfahren haben wir bereits zurückgezogen.“

Der Grund: Vier Euro sollen Campinggäste künftig pro Tag für ihren Aufenthalt in Kärnten zahlen – 4,50 Euro sind es in allen anderen Betrieben. Ramsbacher rechnet vor und die nackten Zahlen machen sprachlos: „Bei einem Camping-Jahresumsatz von 141.500 Euro würde die neue Aufenthaltsabgabe rund 39.000 Euro ausmachen – also 28 Prozent des Umsatzes!“ Zum Vergleich: Bei Katschberger Hotelbetrieben wären es hingegen nur 1,5 bis 2 Prozent vom Jahresumsatz.

Der Campingplatz in Rennweg beherbergt im Sommer viele Langzeitcamper.
Der Campingplatz in Rennweg beherbergt im Sommer viele Langzeitcamper.(Bild: zVg)

„Das ist so, als würde man eine Flasche Champagner und ein Achterl Wein um denselben Betrag erhöhen – wer würde da noch ein Glaserl Wein bestellen?“ Für den Praktiker mit vier Jahrzehnten touristischer Erfahrung ist klar: „Ein Campingurlauber hat ein fixes Urlaubsbudget. Für ihn zählt nur der Endpreis und nicht, wie viele Abgaben darin versteckt sind.“

Besonders bitter ist für den langjährigen Kommunalpolitiker und Unternehmer der Argumentationsfolder des Landes Kärnten, der die Tourismusbetriebe dazu auffordert, die Erhöhung der Nächtigungsabgabe gegenüber den Kärnten Urlaubern mit gepflegter Natur, sauberem Umfeld, Mobilität und Veranstaltungen zu argumentieren.

Zitat Icon

Die Ignoranz der Politik und meiner Interessenvertretung ist unerträglich. Für uns würde die neue Nächtigungsabgabe drei bis vier Monate Gratisarbeit bedeuten.

Michael Ramsbacher, Campingplatz-Betreiber

Bild: zVg

Mit Ende des Sommers ist Schluss mit dem Campen
„Das sind alles Dinge, die Campinggäste ohnehin sehr schätzen und für die unser Betrieb seit Jahrzehnten selbst sorgt“, so Ramsbacher enttäuscht, der sich mit seinem Sohn deshalb entschieden hat, den schuldenfreien Familienbetrieb nach 39 Jahren am Ende der Sommersaison zu schließen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
03.03.2026 10:01
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Bei der Leerstandsabgabe ist der Aufwand für die Erhebungen oft größer als die Einnahmen sind.
Leerstandsabgabe
Geringe Einnahmen, viele Länder verzichten weiter
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
432.305 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
418.190 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
406.686 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4107 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
2992 mal kommentiert
Kolumnen
Koalition mit Kickl gibt es nur mit Kompromissen
781 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Kärnten
Noch heuer schließt er
Neue Abgabe zwingt Campingplatz in die Knie
Welttag des Hörens
Warum gutes Hören Lebensqualität bedeutet
Krone Plus Logo
Verband gnadenlos
Abfuhr für KAC! „Kein Potenzial“ für beste Liga
Krone Plus Logo
Anstaltsleiter erklärt
Warum Häftlinge 22 Stunden eingesperrt bleiben
Krone Plus Logo
Aufstieg nach Titel?
Köttern-Boss: „Wir wollen eine ausgeglichene Liga“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf