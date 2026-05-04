Auswärts-Horror beim WAC und Saisonaus für Stürmer

Einen Sieg in Altach braucht’s am Montag – dann kann der WAC die Rote Laterne der Bundesliga abgeben. Coach Thomas Silberberger sieht die 120 Cupfinal-Minuten der Vorarlberger nur unter einer Voraussetzung als Vorteil. Und: Eine Pokal-Statistik spricht auch für die Ländle-Kicker. Wohlmuth erklärt seine Attacke gegen GAK-Wirbler Harakate, ein Stürmer fehlt den Wolfsbergern nun fix und eine „Wolf“ war auf Schalke. . .