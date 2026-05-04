Auswärts-Horror beim WAC und Saisonaus für Stürmer

Einen Sieg in Altach braucht’s am Montag – dann kann der WAC die Rote Laterne der Bundesliga abgeben. Coach Thomas Silberberger sieht die 120 Cupfinal-Minuten der Vorarlberger nur unter einer Voraussetzung als Vorteil. Und: Eine Pokal-Statistik spricht auch für die Ländle-Kicker. Wohlmuth erklärt seine Attacke gegen GAK-Wirbler Harakate, ein Stürmer fehlt den Wolfsbergern nun fix und eine „Wolf“ war auf Schalke. . .
Unfassbare neun Liga-Auswärtsspiele in Folge bissen die „Wölfe“ zuletzt ab, kassierten da nur Niederlagen. Auch die Tor-Bilanz ist in dieser Unserie wahrlich grauenhaft – nur fünf Treffer gemacht, ganze 21 kassiert! Den letzten Sieg in der Fremde bejubelte der WAC am Nationalfeiertag, am 26. Oktober 2025, damals ein 3:1 über Sturm Graz unter Ex-Trainer Peter Pacult.
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