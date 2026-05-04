NBA-Play-offs: Pöltl mit Toronto ausgeschieden

Natürlich sei es „leichter, vor den eigenen Fans zu spielen“, kommentierte der Center die Tatsache, dass alle Partien in der Serie vom Heimteam gewonnen wurden. „Es gibt einem doch das bisschen Extra-Energie, aber ich glaube nicht, dass das den Unterschied ausgemacht hat. Wir haben einfach in den Niederlagen teilweise zu viele Fehler gemacht, hatten entweder zu viele Turnover oder Rebound-Probleme. So hat es dann am Ende leider nicht gereicht.“ Mit dem Auftritt der Raptors vor der Pause war Pöltl zufrieden. „Wir haben in der ersten Hälfte gute Defense gespielt, in der Offense im richtigen Moment unsere Würfe reingehaut, haben aggressiv gespielt und dementsprechend eigentlich eine gute Performance gezeigt.“