„Eines der wichtigsten Tore in meiner Karriere“

Der nach seinem Muskelfaserriss (wie Barry) wieder in die Startelf zurückkehrte, durchspielte. Die 13.900 Fans bekamen bei Traumwetter auf dem Rasen aber keinen Leckerbissen zu sehen. Saljic schoss Wilfinger den Ball im Strafraum an die Hand, für Schiedsrichter Gishamer sowie den VAR war’s kein Elfmeter (11.). Ehe die Austria durch Plavotic erstmals gefährlich wurde (18.), hinten nichts zuließ, im zweiten Abschnitt mehr Akzente setzen, dabei aber zu selten gefährlich werden konnte. „Wir hätten mehr Durchschlagskraft erzeugen müssen, belohnten uns nach zuletzt harten Wochen aber endlich wieder einmal“, war auch Helm erleichtert. Dank Joker Boateng ...