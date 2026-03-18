„Er ist der beste Trainer, den ich jemals hatte“

Und auch der Andelsbucher Thomas Dorner wurde von Epstein wieder auf Spur gebracht. „Ich hatte das Glück, dass Paul es sich 2017 ausgesucht hat, mit mir zu arbeiten“, sagt der 27-Jährige, der heute unter anderem als Testpilot für Marcel Hirschers Skifirma Van Deer tätig ist. „Ohne ihn hätte ich wohl aufgehört. Darum ist er eigentlich für jede Tür, die mir danach aufging, mitverantwortlich. Er ist für mich skitechnisch und menschlich der beste Coach, den ich jemals hatte.“