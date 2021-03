Kaderloser Walch holte sich Riesentorlauf-Krone

Im Finale gelang Walch - der als 21. beim Weltcup-Riesentorlauf von Santa Caterina punktete, nach der verpassten Quali für den zweiten Adelboden-Riesentorlauf aber aus der Weltcupmannschaft gestrichen wurde - dann ein Traumlauf. Sowohl Dominik Raschner, Christian Borgnaes, wie auch Roland Leitinger und Stefan Brennsteiner bissen sich die Zähne an der Zeit des Arlbergers aus. Und auch Halbzeit-Leader Meier musste sich am Ende um 0,18 Sekunden geschlagen geben. Bitter: Auf Bronzemedaillengewinner Raschner fehlte Daniel am Ende nur ein Zehntel.