Gäste holten ihre Jacken, anstatt sich zu retten

Bei dem Flammeninferno in dem Schweizer Nobelskiort verloren zu Silvester 41 Menschen ihr Leben, mehr als hundert weitere wurden teils schwer verletzt. Einigen Gästen war offenbar nicht bewusst, dass sie in Lebensgefahr schwebten, als die Deckenpaneele Feuer fingen: In einem neuen Video ist zu sehen, wie manche Barbesucher im Untergeschoss des Lokals Le Constellation noch zur Garderobe gingen und damit wertvolle Zeit verschwendeten, um noch rechtzeitig nach draußen zu flüchten.