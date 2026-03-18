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IKEA-Small Store eröffnet 2027 in Dornbirn

Vorarlberg
18.03.2026 10:58
Symbolbild-
Symbolbild-(Bild: AFP/pixarno - stock.adobe.com)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Auf 16.000 Quadratmetern werden Vorarlberger und Vorarlbergerinnen ab Herbst 2027 im neuen Ikea-Laden einkaufen können. Am Mittwoch wurden erste Details zu dem neuen Store bekanntgegeben, der schwedische Konzern zieht in das ehemalige Kika-Gebäude neben dem Messepark.

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Nun ist es also fix: Nachdem über ein Jahr lang darüber spekuliert worden war, ob sich Ikea das ehemalige Kika-Gebäude in Dornbirn schnappt oder nicht, ist jetzt klar: Erste Arbeiten werden bereits diesen Sommer in Angriff genommen, im Herbst 2027 soll Eröffnung gefeiert werden.

Geplant ist ein fünfstöckiges Einrichtungshaus mit insgesamt 16.000 Quadratmetern Fläche, also deutlich kleiner als andere Ikea-Stores, daher auch die Bezeichnung „Small Store“. Trotzdem sollen auch größere Möbel wie etwa Schränke in Dornbirn zu haben sein – auch eine Selbstbedienungshalle und eine Halle mit Accessoires sind geplant. Zwei der fünf Stockwerke sind für Verwaltung und Logistik reserviert.

Im ehemaligen Kika-Gebäude zieht nun Ikea ein.
Im ehemaligen Kika-Gebäude zieht nun Ikea ein.(Bild: Mathis Fotografie)

Investiert werden in den Umbau des Gebäudes 65 Millionen Euro, geplant ist unter anderem eine Holzfassade. Solange der Umbau läuft, bleibt auch das Ikea-Planungsstudio im Messepark erhalten. Das von den Kunden dort entgegengebrachte Interesse habe den Konzern bewogen, in Vorarlberg eine Filiale, die neunte in Österreich, zu planen. Im Frühling 2027 wird der schwedische Möbelriese sich auch auf Mitarbeitersuche begeben, 170 Stellen wollen dann besetzt werden.        

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