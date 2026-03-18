IKEA-Small Store eröffnet 2027 in Dornbirn

Investiert werden in den Umbau des Gebäudes 65 Millionen Euro, geplant ist unter anderem eine Holzfassade. Solange der Umbau läuft, bleibt auch das Ikea-Planungsstudio im Messepark erhalten. Das von den Kunden dort entgegengebrachte Interesse habe den Konzern bewogen, in Vorarlberg eine Filiale, die neunte in Österreich, zu planen. Im Frühling 2027 wird der schwedische Möbelriese sich auch auf Mitarbeitersuche begeben, 170 Stellen wollen dann besetzt werden.