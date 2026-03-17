Ein neues Team führt nun die Büchsenmacherstadt

Der Gemeinderat hat es am Dienstag entschieden: Der gebürtige Steirer Christian Gamsler (SPÖ) ist mit 19 der 27 abgegebenen Stimmen neuer Bürgermeister der Büchsenmacherstadt und tritt damit das politische Erbe des zurückgetretenen Ingo Appé an. Sichtlich gerührt und mit zittirger Stimme bedankte sich Gamsler für den „Vertrauensvorschuss“ und bei Altbürgermeister Helmut Krainer (), der für ihn „stets ein Mentor“ war.