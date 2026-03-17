Ein neues Team führt nun die Büchsenmacherstadt

Bürgermeister und zwei Vize wurden am Dienstagabend im Gemeinderat gewählt. Das neue Team will die Erfolge der vergangenen Jahre bewahren, aber auch viel Neues machen.
Der Gemeinderat hat es am Dienstag entschieden: Der gebürtige Steirer Christian Gamsler (SPÖ) ist mit 19 der 27 abgegebenen Stimmen neuer Bürgermeister der Büchsenmacherstadt und tritt damit das politische Erbe des zurückgetretenen Ingo Appé an. Sichtlich gerührt und mit zittirger Stimme bedankte sich Gamsler für den „Vertrauensvorschuss“ und bei Altbürgermeister Helmut Krainer (), der für ihn „stets ein Mentor“ war.
Gamsler, der seit 1991 im Ferlacher Gemeinderat sitzt und seit 2003 Vizebürgermeister ist, sprach in seiner Antrittsrede von einem „Generationenwechsel“; er will als neuer Stadtchef „die großen Erfolge der vergangenen Jahre“ bewahren, aber auch neue Akzente setzen:
„Wir haben mehr als 150 Wohnungssuchende, wir brauchen mehr Wohnbaugenossenschaften oder privaten Wohnbau“, sagte er im Gespräch mit der „Krone“: „Aktuell gibt es in Ferlach 1200 Zweitwohnsitze, Hunderte davon Leerstände.“ Diese sollen bewohnt werden, die geplante Zweitwohnsitzabgabe soll dabei helfen, hofft Gamsler.
Thomas Laussegger übernimmt künftig die Funktion des 1. Vizebürgermeisters, Josef Schummi wird 2. Vizebürgermeister (beide SPÖ). Neu im Stadtrat sind Edith Obiltschnig und Fabian Grabner.
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