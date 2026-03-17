Mit Kind, Kegel und Kokain am Weg: Haft für Mutter

Laut Verteidiger habe sie nach einer unglücklichen Ehe einen neuen Mann kennengelernt, einen Drogendealer. Dabei sei ihr ein Angebot gemacht worden: 3000 Euro pro Schmuggelfahrt. Mit dem Hinweis, dass „es mit den Kindern sicherer“ ist. Tatsächlich hatte sie bei jeder der 13 Fahrten in die Niederlande ihre Kleinsten mit, obwohl die Obsorge beim Jugendamt lag. Deswegen wurde ihr zusätzlich auch Kindesentziehung vorgeworfen.

Unbedingte Freiheitsstrafe

Bei der Prozessfortsetzung am Dienstag wurde das noch nicht rechtskräftige Urteil verkündet: fünf Jahre unbedingte Gefängnisstrafe.