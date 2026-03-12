Millionenkrimi um verschwundenen Kunsthändler

Alfredo Reyes sagt wohl nur denjenigen etwas, die sich zu den obersten Zehntausend zählen. Der Kunsthändler von den Philippinen galt jahrelang als erster Ansprechpartner bezüglich elitärster Kunstgegenstände aus aller Welt. Auch in Salzburg war er tief verwurzelt: In seiner Wohnung in der Mozartstadt, die er auch als Showroom nutzte, wurden Millionengeschäfte abgeschlossen. Mittlerweile ist davon nichts mehr übrig: Der Kunsthändler ist mit seiner Galerie in die Pleite geschlittert.