Millionenkrimi um verschwundenen Kunsthändler

Der in Salzburg umtriebige Kunsthändler Alfredo Reyes verschwand nach der Pleite seiner Galerie spurlos. Jetzt ist sein Showroom in der Mozartstadt ausgeräumt. Seine Schätze kommen unter den Hammer, um die Schulden in Millionenhöhe zu tilgen. Darunter auch ein ganz besonderes Instrument.
Alfredo Reyes sagt wohl nur denjenigen etwas, die sich zu den obersten Zehntausend zählen. Der Kunsthändler von den Philippinen galt jahrelang als erster Ansprechpartner bezüglich elitärster Kunstgegenstände aus aller Welt. Auch in Salzburg war er tief verwurzelt: In seiner Wohnung in der Mozartstadt, die er auch als Showroom nutzte, wurden Millionengeschäfte abgeschlossen. Mittlerweile ist davon nichts mehr übrig: Der Kunsthändler ist mit seiner Galerie in die Pleite geschlittert.
Es geht um 17 Millionen Euro
Die besagte Wohnung ist mittlerweile leer, verbliebene Gegenstände – darunter auch ein historischer Flügel von Festspielgründer Max Reinhardt – wurden vom Amtsgericht München gepfändet. „Rund 17 Millionen Euro an Forderungen sind im Insolvenzverfahren angemeldet worden“, sagt Insolvenzverwalter Dino Straub. Während die Dinge vor Gericht nun ihren Lauf nehmen, fehlt von Alfredo Reyes jede Spur. Er ist nicht mehr zu erreichen.
Dementsprechend wenig dürfte es den Kunsthändler tangieren, dass seine Objekte in den kommenden Monaten versteigert werden, um den Schuldenberg zu tilgen. Bei Auktionen in Paris und Köln kommen beim internationalen Auktionshaus Sotheby’s rund 700 Kunstgegenstände unter den Hammer.
Darunter neben dem feuerroten Flügel von Max Reinhardt auch weitere Schätze aus dem Salzburger Bestand, wie etwa Rubelli-Vorhänge aus venezianischer Seide, KPM-Porzellan, Glas aus Murano und auch heimische Qualität ist dabei: mehrere Gläser des Weinhauses Döllerer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.