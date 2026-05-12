Jeder zweite Verkehrstote starb auf Freilandstraße

Zwölf von 24 Menschen, die auf Salzburgs Straßen im vergangenen Jahr ihr Leben gelassen haben, waren auf Freilandstraßen im Bundesland unterwegs. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) fordert deshalb ein Tempo von 80 km/h – statt bisher erlaubter 100 km/h.
Exakt 50 Prozent der Verkehrstoten in Salzburg haben im Vorjahr ihr Leben auf einer Freilandstraße gelassen. Sechs Menschen waren dabei in einem Pkw unterwegs, drei auf einem Motorrad, zwei auf einem E-Bike und einer auf einem Fahrrad. Vor allem die Kombination aus hoher Geschwindigkeit und Gegenverkehr mache Freilandstraßen so gefährlich, ist der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) überzeugt.
Um die Situation zu entschärfen, fordert der Club, dass sich Österreich künftig an der Schweiz und an Schweden orientieren soll. Dort gilt auf Freilandstraßen Tempo 80 – statt hierzulande 100. Laut VCÖ hat ein Auto bei 80 km/h einen durchschnittlichen Anhalteweg von 47 Metern. Bei 100 km/h ist es demnach nach dieser Distanz noch mit 71 km/h unterwegs.
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