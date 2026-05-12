Jeder zweite Verkehrstote starb auf Freilandstraße

Exakt 50 Prozent der Verkehrstoten in Salzburg haben im Vorjahr ihr Leben auf einer Freilandstraße gelassen. Sechs Menschen waren dabei in einem Pkw unterwegs, drei auf einem Motorrad, zwei auf einem E-Bike und einer auf einem Fahrrad. Vor allem die Kombination aus hoher Geschwindigkeit und Gegenverkehr mache Freilandstraßen so gefährlich, ist der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) überzeugt.