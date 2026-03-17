Mann stahl Sechsertragerl und drohte mit Messer

Hand- und Fußfesseln notwendig

Als ihn die Polizisten ansprachen, verhielt er sich äußerst unkooperativ. Auf mehrere Aufforderungen, sein Messer wegzulegen und sich auf den Bauch zu legen, reagierte er nicht. Deshalb mussten ihn die Beamten unter Anwendung von Körperkraft zu Boden bringen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein Klappmesser. Weil sich der Mann weiterhin nicht beruhigte, wurden ihm zusätzlich zu den Hand- auch Fußfesseln angelegt.