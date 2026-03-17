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Auf Tankstelle

Mann stahl Sechsertragerl und drohte mit Messer

Oberösterreich
17.03.2026 20:30
Der Mann drohte mit einem Messer. (Symbolbild)
Der Mann drohte mit einem Messer. (Symbolbild)(Bild: JÜRGEN RADSPIELER)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Wilde Szenen auf der Tankstelle in Wels. Ein 39-Jähriger hatte offenbar Durst, wollte eine Sechsertragerl Bier stehen. Um das zu untermauern, drohte er mit einem Taschenmesser. Weit kam der stark alkoholisierte Mann aber nicht, als die Polizei eintraf, saß er noch am Boden neben der Tankstelle.

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Mehrere Polizeistreifen wurden am Dienstagnachmittag zu einer Tankstelle in der Salzburger Straße in Wels gerufen. Dort würde ein Mann randalieren und ein Messer bei sich haben, hieß es. Als die Polizisten zur Tankstelle kamen, konnten sie den Mann, einen 39-jährigen Welser, sehen. Er saß augenscheinlich betrunken am Boden und trank aus einer Bierflasche.

Hand- und Fußfesseln notwendig
Als ihn die Polizisten ansprachen, verhielt er sich äußerst unkooperativ. Auf mehrere Aufforderungen, sein Messer wegzulegen und sich auf den Bauch zu legen, reagierte er nicht. Deshalb mussten ihn die Beamten unter Anwendung von Körperkraft zu Boden bringen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein Klappmesser. Weil sich der Mann weiterhin nicht beruhigte, wurden ihm zusätzlich zu den Hand- auch Fußfesseln angelegt.

Keine Einvernahme möglich
Währenddessen konnte der Sachverhalt in der Tankstelle erhoben werden. Demnach wird der 39-Jährige beschuldigt, ein Sechsertragerl Bier gestohlen zu haben. Die Mitarbeiter der Tankstelle sollten versuchen, ihn aufzuhalten. Dabei soll er sein Messer gezückt und die Mitarbeiter mit dem Abstechen bedroht haben. Der Mann befindet sich in Polizeigewahrsam und konnte bislang noch nicht einvernommen werden. Die Ermittlungen laufen.

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