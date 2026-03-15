Epstein soll Al-Fayed 17-Jährige gebracht haben

Gefangen auf Al-Fayeds Jacht

Das Model war zum damaligen Zeitpunkt gerade einmal 17 Jahre alt, also noch minderjährig. Epstein, so erzählte sie, habe sie mit Karrierechancen gelockt. So sei sie schließlich auf Al-Fayeds Jacht gelandet. Die junge Frau habe fliehen wollen, doch er habe sie nicht gelassen, erzählte das mutmaßliche Opfer.