Grausame Verbindung?
Epstein soll Al-Fayed 17-Jährige gebracht haben
Wie Jeffrey Epstein soll auch der Milliardär Mohamed Al-Fayed ein organisiertes System sexueller Ausbeutung betrieben haben. Jetzt deutet ein mutmaßlicher Fall erstmals auf eine Verbindung zwischen den Missbrauchsringen der beiden hin.
In einem Interview mit der „Times“ packte ein mutmaßliches Missbrauchsopfer von Mohamed Al-Fayed aus. Ende der 90er-Jahre soll sie von Jeffrey Epstein an den Multimilliardären „vermittelt“ worden sein. Dieser soll sie daraufhin sexuell missbraucht haben.
Gefangen auf Al-Fayeds Jacht
Das Model war zum damaligen Zeitpunkt gerade einmal 17 Jahre alt, also noch minderjährig. Epstein, so erzählte sie, habe sie mit Karrierechancen gelockt. So sei sie schließlich auf Al-Fayeds Jacht gelandet. Die junge Frau habe fliehen wollen, doch er habe sie nicht gelassen, erzählte das mutmaßliche Opfer.
Epstein bekannt für „Handel“ mit Frauen
Dass Jeffrey Epstein Frauen an mehrere Geschäftspartner weitergereicht hatte, ist bekannt. Neu ist jedoch, dass auch Al-Fayed in dessen Missbrauchskreis verstrickt sein könnte. Die beiden haben sich wahrscheinlich über einen saudischen Waffenhändler kennengelernt.
Über 400 mutmaßliche Opfer
Vorwürfe sexueller Übergriffe durch Mohamed Al-Fayed waren erstmals im September 2024 öffentlich geworden. Seither meldeten sich zahlreiche weitere mutmaßliche Betroffene. Die Polizei spricht von mehr als 400 Frauen, die angegeben hätten, von dem Milliardär missbraucht worden zu sein. Die Fälle erstrecken sich demnach über einen Zeitraum von 35 Jahren.
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