Epstein-Files: Die Mächtigsten unter Zugzwang

Vor einer geplanten Karibikreise 2013 schrieb Musk Epstein demnach erneut an. Musk sprach im Zuge des Schriftverkehrs von Stress und dem Verlangen, sich zu entspannen: „Ich habe dieses Jahr bis an die Grenzen meiner geistigen Belastbarkeit gearbeitet, und deshalb möchte ich, sobald meine Kinder nach Weihnachten nach Hause gefahren sind, unbedingt die Partyszene in St. Barts oder anderswo unsicher machen und mich richtig austoben“, heißt es in einer Nachricht an Epstein. Ob Musk die Reise tatsächlich antrat, ist bisher unklar.