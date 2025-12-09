Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Expertin sieht Problem

UNO: Österreich will Rassismus nicht sehen

Österreich
09.12.2025 19:40
Eine UNO-Sonderberichterstatterin ist überzeugt, dass Österreich ein Problem mit Rassismus im ...
Eine UNO-Sonderberichterstatterin ist überzeugt, dass Österreich ein Problem mit Rassismus im Land nicht erkennen will.(Bild: P. Huber)

Österreich hat ein Problem, das laut UNO-Sonderberichterstatterin Ashwini K. P. vielfach ignoriert wird: Rassismus. Nach ihrem Besuch in Wien, Graz und Salzburg kritisierte die Inderin am Montag in der Wiener UNO-City einen „weit verbreiteten Widerwillen, die Existenz von Rassismus in vollem Ausmaß anzuerkennen“. Besonders besorgniserregend sei die Diskriminierung von Schwarzen, Roma, Sinti und Jüdinnen und Juden, so Ashwini.

0 Kommentare

Die UNO-Expertin äußerte sich auch klar gegen das geplante Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren. Sie sehe „keine wesentlichen Belege“, dass ein solches Verbot nötig sei, und warnte, dass es Vorurteile verstärken und die Bildungschancen der Mädchen gefährden könnte.

Kopftuchverbot mit negativem Effekt?
In Gesprächen mit Angehörigen der muslimischen Gemeinschaft habe sich gezeigt, dass das Verbot die bestehende Islamophobie verstärke. „Ich habe das starke Gefühl, dass dies im Widerspruch zur Religionsfreiheit und der Freiheit der Kultur steht“, so Ashwini.

Befürworter des Verbots argumentieren, es schütze die Selbstbestimmung heranwachsender Frauen. Ashwini wies darauf hin, dass eine Umsetzung jedoch dazu führen könnte, dass Mädchen in religiöse Schulen gedrängt werden.

Ashwini ist seit 2022 UNO-Sonderberichterstatterin für Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit verbundene Intoleranz. Bei ihrem Besuch in Österreich am vergangene Woche führte sie Gespräche mit Regierungs- und Behördenvertretern, NGOs sowie direkt Betroffenen. Ihren Länderbericht will sie im Juli 2026 dem UNO-Menschenrechtsrat vorlegen.

Lesen Sie auch:
Die Schule ist künftig wieder zum Lernen da, nicht für fundamentalistische Symbolpolitik.
Parlament am Zug
73 Prozent klar für Kopftuchverbot in Schulen
08.12.2025
Krone Plus Logo
„Österreicher-Party“
Kein Zutritt: Erneut Rassismus-Vorwurf gegen Disco
07.12.2025
Gesellschafts-Problem:
Bei Rassismus gibt es oft eine Täter-Opfer-Umkehr!
16.04.2025

Expertin empfiehlt „umfassenden Plan“
Die Politikwissenschafterin, die selbst der indischen Dalit-Kaste angehört und Erfahrung mit Diskriminierung hat, lobte zwar Schritte Österreichs gegen Diskriminierung, kritisierte jedoch die „zersplitterten Kompetenzen zwischen Ländern und Bund“, die zu Schutzlücken führen. Sie werde empfehlen, „einen umfassenden nationalen Plan im Kampf gegen Diskriminierung zu beschließen“.

Besorgnis äußerte Ashwini auch über den Aufschwung von rechtsgerichtetem Populismus und Neonazi-Gruppen, den sie insbesondere bei ihrem Besuch in Graz wahrgenommen habe, sowie über antipalästinensischen Rassismus in Medienberichten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
152.747 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.822 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
127.328 mal gelesen
Mehr Österreich
Bunkerwohnung in Wien
Drogen-Koloss gesteht und muss vier Jahre in Haft
Von Piste abgekommen
Tödlicher Skiunfall: Lehrer prallte gegen Baum
Expertin sieht Problem
UNO: Österreich will Rassismus nicht sehen
Unfall gibt Rätsel auf
7-Jährige an Haltestelle von Bus schwer verletzt
Krone Plus Logo
Tipps und Tricks
So verhalten Sie sich bei Begegnungen mit Wolf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf