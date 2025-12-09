UNO: Österreich will Rassismus nicht sehen

Österreich hat ein Problem, das laut UNO-Sonderberichterstatterin Ashwini K. P. vielfach ignoriert wird: Rassismus. Nach ihrem Besuch in Wien, Graz und Salzburg kritisierte die Inderin am Montag in der Wiener UNO-City einen „weit verbreiteten Widerwillen, die Existenz von Rassismus in vollem Ausmaß anzuerkennen“. Besonders besorgniserregend sei die Diskriminierung von Schwarzen, Roma, Sinti und Jüdinnen und Juden, so Ashwini.