Bei Rassismus gibt es oft eine Täter-Opfer-Umkehr!

Diskriminierung als Geisel unserer Gesellschaft! Was Frankreichs Ex-Weltmeister Lilian Thuram gerade in einem „Spiegel“-Interview kritisierte, erlebt in ähnlicher Form mancher kleine Fußball-Klub. In Oberösterreich wurden zuletzt zwei Spiele offenbar auch wegen rassistischer Vorfälle abgebrochen.