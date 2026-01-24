„Spitalspläne so rasch wie möglich umsetzen“

„Krone“: Herr Kornhäusl, ÖGK-Obmann Peter McDonald – er sitzt auch im Kages-Aufsichtsrat – ist der Meinung, wir werden in Österreich künftig weniger Spitäler brauchen. Der kürzlich beschlossene steirische RSG 2030 sieht keine Spitalsschließungen vor. Wie passt das zusammen?

Karlheinz Kornhäusl: Den Gedanken dürfen keine Grenzen gesetzt sein. Aber ich kann nur dann nachdenken, wie ich die Strukturen bei den Spitälern anpasse, wenn ich im niedergelassenen Bereich eine optimal funktionierende Versorgung habe. Aber wir haben – wie alle Bundesländer – in einigen Regionen Probleme. Im RSG sind wir den Weg gegangen, die Standorte zu erhalten, aber jeder hat eine Spezialisierung.