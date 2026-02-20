LKH Aussee: „Sämtliche Unklarheiten ausgeräumt“

Das sagen die Vertreter der Region

„Im heutigen Termin konnten in vielen offenen Fragen , die uns und die Bevölkerung des Ausseerlands beschäftigt haben, Klarheit geschaffen werden“, meinten die Bürgermeister Schönauer und Hansmann. Und Herbert Angerer vom Forum Pro LKH Bad Aussee meint: „Ich bin froh, dass es mit der Politik zu diesem Gespräch auf Augenhöhe gekommen ist. Nach aktuellem Stand können wohl mehr als 90 Prozent der bisherigen internistischen Fälle auch in Zukunft im Department für Akutgeriatrie und Remobilisation behandelt werden. Landesrat Kornhäusl wird uns bei der Entwicklung eines chirurgischen Alternativmodells unterstützen. Er hat außerdem die Etablierung eines breiten tagesklinisch/ambulanten Angebots am Standort zugesagt. Wir sind mit den geschlossenen Kompromissen nur dann einverstanden, wenn diese am Standort LKH Bad Aussee umgesetzt werden.“