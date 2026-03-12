Vorteilswelt
Kulinarischer Termin

Kate sorgte auf Markt für eine süße Überraschung

Royals
12.03.2026 15:17
Prinzessin Kate überraschte Marktbesucher mit selbst garnierten Crumbles.
Prinzessin Kate überraschte Marktbesucher mit selbst garnierten Crumbles.(Bild: APA-Images / PA / Arthur Edwards)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Was für eine zuckersüße Überraschung! Prinzessin Kate verteilte am Donnerstag leckere Naschereien an Marktbesucher und Touristen. Und die waren von der künftigen Königin auch noch selbst verziert!

0 Kommentare

Am Donnerstag starteten Prinz William und Prinzessin Kate eine kulinarische Reise durch London und besuchten nicht nur die Southwark Brewing Company, sondern auch den Londoner Borough Market. Und dabei packte das royale Paar auch gleich mit an, wie Fotos zeigen.

Auf den Spritzsack, fertig los!
Besonders viel Spaß hatte Kate aber beim Verzieren von köstlichen Crumbles an einem der Marktstände des bei Touristen sowie Einheimischen so beliebten Borough Markets in London. Mit einem prall gefüllten Spritzsack bewaffnet machte sich die Dreifach-Mama sogleich ans Werk, um die süßen Leckereien mit Creme zu garnieren. 

Prinzessin Kate garnierte den süßen Crumble und bewies, dass sie mit dem Spritzsack umgehen ...
Prinzessin Kate garnierte den süßen Crumble und bewies, dass sie mit dem Spritzsack umgehen kann.(Bild: APA-Images / PA / Arthur Edwards)

Wer an diesem Tag zufällig vorbeikam, erlebte also eine zuckersüße Überraschung! Denn Kate bewies nicht nur, dass sie beim Backen eine gute Figur macht, sondern verteilte ihr frisch zubereiteten Crumbles auch noch an neugierige Zaungäste. 

William verschmähte Kates Cappuccino
Doch längst nicht die einzige Aufgabe, die Kate, die sich für ein entspanntes Outfit aus dunkelbrauner Hose und kariertem Blazer entschieden hatte, und dazu lässige Cowboy-Boots von Jimmy Choo kombinierte, an diesem Tag zu meistern hatte.

Denn an den Marktständen probierte sich Kate anschließend auch als Barista und wollte William eigentlich einen perfekten Cappuccino servieren. „Ich habe einen Kaffee für dich gemacht, William“, schmunzelte sie, wie die „Sun“ berichtete. Doch der fragte misstrauisch nach: „Ist der koffeinfrei?“

Auch als Barista macht Kate eine gute Figur.
Auch als Barista macht Kate eine gute Figur.(Bild: APA-Images / Action Press / Arthur Edwards)
Prinzessin Kate trug an diesem Tag coole Cowboy-Boots von Jimmy Choo.
Prinzessin Kate trug an diesem Tag coole Cowboy-Boots von Jimmy Choo.(Bild: AP/Kin Cheung)

War er leider nicht – weshalb die Prinzessin von Wales ihren Kaffee kurzerhand selbst trank, bevor sich die beiden noch an den unterschiedlichen Köstlichkeiten, die der Markt zu bieten hat, labten.

Kate erklomm Brautank
Und Kate macht übrigens auch als Braumeisterin eine gute Figur, wie sie fürher am Tag bereits unter Beweis stellte. Das Thronfolgerpaar besuchte nämlich auch die Southwark Brewing Company in London, wo Kate mit einem langen Stab in der Hand flink auf eine Leiter kletterte, um den Gerstensaft im Tank ordentlich durchzurühren.

Prinzessin Kate kletterte auf den Brautank ...
Prinzessin Kate kletterte auf den Brautank ...(Bild: AP/Kin Cheung)
... um anschließend den Gerstensaft ordentlich umzurühren.
... um anschließend den Gerstensaft ordentlich umzurühren.(Bild: AFP/KIN CHEUNG)
Gezapft und verkostet wurde anschließend freilich auch.
Gezapft und verkostet wurde anschließend freilich auch.(Bild: AFP/KIN CHEUNG)

Gezapft wurde anschließend natürlich auch – und Kate und William hatten dabei sichtlich nicht nur bereits Übung, sondern auch eine Mordshetz!

Royals
12.03.2026 15:17
