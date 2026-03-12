Kate sorgte auf Markt für eine süße Überraschung

Kate erklomm Brautank

Und Kate macht übrigens auch als Braumeisterin eine gute Figur, wie sie fürher am Tag bereits unter Beweis stellte. Das Thronfolgerpaar besuchte nämlich auch die Southwark Brewing Company in London, wo Kate mit einem langen Stab in der Hand flink auf eine Leiter kletterte, um den Gerstensaft im Tank ordentlich durchzurühren.