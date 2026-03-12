Kate sorgte auf Markt für eine süße Überraschung

Was für eine zuckersüße Überraschung! Prinzessin Kate verteilte am Donnerstag leckere Naschereien an Marktbesucher und Touristen. Und die waren von der künftigen Königin auch noch selbst verziert!
Am Donnerstag starteten Prinz William und Prinzessin Kate eine kulinarische Reise durch London und besuchten nicht nur die Southwark Brewing Company, sondern auch den Londoner Borough Market. Und dabei packte das royale Paar auch gleich mit an, wie Fotos zeigen.
Auf den Spritzsack, fertig los!
Besonders viel Spaß hatte Kate aber beim Verzieren von köstlichen Crumbles an einem der Marktstände des bei Touristen sowie Einheimischen so beliebten Borough Markets in London. Mit einem prall gefüllten Spritzsack bewaffnet machte sich die Dreifach-Mama sogleich ans Werk, um die süßen Leckereien mit Creme zu garnieren.
Wer an diesem Tag zufällig vorbeikam, erlebte also eine zuckersüße Überraschung! Denn Kate bewies nicht nur, dass sie beim Backen eine gute Figur macht, sondern verteilte ihr frisch zubereiteten Crumbles auch noch an neugierige Zaungäste.
William verschmähte Kates Cappuccino
Doch längst nicht die einzige Aufgabe, die Kate, die sich für ein entspanntes Outfit aus dunkelbrauner Hose und kariertem Blazer entschieden hatte, und dazu lässige Cowboy-Boots von Jimmy Choo kombinierte, an diesem Tag zu meistern hatte.
Denn an den Marktständen probierte sich Kate anschließend auch als Barista und wollte William eigentlich einen perfekten Cappuccino servieren. „Ich habe einen Kaffee für dich gemacht, William“, schmunzelte sie, wie die „Sun“ berichtete. Doch der fragte misstrauisch nach: „Ist der koffeinfrei?“
War er leider nicht – weshalb die Prinzessin von Wales ihren Kaffee kurzerhand selbst trank, bevor sich die beiden noch an den unterschiedlichen Köstlichkeiten, die der Markt zu bieten hat, labten.
Kate erklomm Brautank
Und Kate macht übrigens auch als Braumeisterin eine gute Figur, wie sie fürher am Tag bereits unter Beweis stellte. Das Thronfolgerpaar besuchte nämlich auch die Southwark Brewing Company in London, wo Kate mit einem langen Stab in der Hand flink auf eine Leiter kletterte, um den Gerstensaft im Tank ordentlich durchzurühren.
Gezapft wurde anschließend natürlich auch – und Kate und William hatten dabei sichtlich nicht nur bereits Übung, sondern auch eine Mordshetz!
