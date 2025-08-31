Erwischt: Was aus dem „Coldplay-Pärchen“ wurde

Sonniger Schulstart, dann Regen und Gewitter
Bis zu 29 Grad
Sie landeten für einen kurzen Moment im Visier der Kiss-Cam und wurden weltberühmt: Tech-CEO Andy Byron und seine Personalchefin Kristin Cabot, auf der Konzertleinwand plötzlich als Fremdgeher enttarnt. Es folgte ein endloser Social-Media-Shitstorm. Wie hat dieser Moment ihr Leben verändert?
Der Grauhaarige kuschelt sich an die Blondine, umarmt und küsst sie, während auf der Bühne Coldplay „The Jumbotron Song“ spielen. Die Kiss-Cam zoomt drauf – plötzlich sind beide groß auf der Leinwand im Stadion von Foxborough zu sehen. Wider Willen, denn er duckt sich weg, sie versteckt sich hinter den Händen – und Coldplay-Frontmann Chris Martin witzelt trocken: „Entweder haben die zwei eine Affäre, oder sie sind sehr schüchtern.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.