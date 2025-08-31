Erwischt: Was aus dem „Coldplay-Pärchen“ wurde

Der Grauhaarige kuschelt sich an die Blondine, umarmt und küsst sie, während auf der Bühne Coldplay „The Jumbotron Song“ spielen. Die Kiss-Cam zoomt drauf – plötzlich sind beide groß auf der Leinwand im Stadion von Foxborough zu sehen. Wider Willen, denn er duckt sich weg, sie versteckt sich hinter den Händen – und Coldplay-Frontmann Chris Martin witzelt trocken: „Entweder haben die zwei eine Affäre, oder sie sind sehr schüchtern.“