Ehemann meldet sich zu „Kiss Cam“-Affäre zu Wort!

Eine Sprecherin Cabots erklärte nun gegenüber dem US-Magazin „People“, dass Andrew und Kristin Cabot „bereits mehrere Wochen vor dem Konzert einvernehmlich getrennt“ gewesen seien. Die Scheidung sei zu diesem Zeitpunkt bereits eingeleitet worden. „Andrew hofft, dass die nun öffentliche Scheidungsakte respektvollen Abschluss für die Spekulationen bietet und seiner Familie die Privatsphäre gewährt, die sie stets geschätzt hat“, hieß es weiter.