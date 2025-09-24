Skurrile Wende in „Kiss-Cam“-Causa: „Keine Affäre“

Cabots Noch-Ehemann war mit Date ebenfalls bei Coldplay

Die beiden hätten das Konzert mit einer Gruppe von Freunden besucht: „Es war keine Firmenveranstaltung“. Sowohl Kristin als auch Andy seien zu diesem Zeitpunkt von ihren Ehepartnern bereits getrennt gewesen. Auch Cabots Ehemann hatte vor Kurzem klargestellt, dass sie während des Konzerts bereits die Scheidung vorbereiteten. Die Quelle erklärte gegenüber „People“, dass Cabots zukünftiger Ex ebenfalls „mit einem Date beim Coldplay-Konzert“ gewesen sei. Mit dieser Frau sei er auch aktuell zusammen.