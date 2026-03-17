Elf Schulen in Vorarlberg bekommen „Chancen-Bonus“

Mit einem sogenannten Chancen-Bonus will der Bund jene Schulen entlasten, an denen besonders viele Kids ungünstige Lernvoraussetzungen mitbringen, also schlecht Deutsch sprechen oder daheim kaum Unterstützung beim Lernen bekommen. Oft sind die Herkunft und der Bildungsgrad der Eltern ausschlaggebend. In ganz Österreich werden 400 Schulen durch den Bonus gefördert, in Vorarlberg sind es elf. Das vom Bund gestellte Zusatzpersonal soll an den jeweiligen Brennpunktschulen die Lernmotivation, das schulische Wohlbefinden und den Lernerfolg verbessern.