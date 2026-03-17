Elf Schulen in Vorarlberg bekommen „Chancen-Bonus“

Vom Bund bezahltes Zusatzpersonal soll sogenannte Brennpunktschulen österreichweit entlasten. In Vorarlberg sind elf Schulen betroffen, unter anderem in Bregenz und Lustenau.
Mit einem sogenannten Chancen-Bonus will der Bund jene Schulen entlasten, an denen besonders viele Kids ungünstige Lernvoraussetzungen mitbringen, also schlecht Deutsch sprechen oder daheim kaum Unterstützung beim Lernen bekommen. Oft sind die Herkunft und der Bildungsgrad der Eltern ausschlaggebend. In ganz Österreich werden 400 Schulen durch den Bonus gefördert, in Vorarlberg sind es elf. Das vom Bund gestellte Zusatzpersonal soll an den jeweiligen Brennpunktschulen die Lernmotivation, das schulische Wohlbefinden und den Lernerfolg verbessern.
Lehrkräfte oder Schulpsychologen beantragen
Die Bildungshäuser können dabei je nach Bedarf Lehrkräfte oder Schulpsychologinnen und -sozialarbeiter, Theaterpädagogen und Psychotherapeutinnen beantragen. In Bregenz erhalten die Volksschulen Rieden, Augasse und Schendlingen den Bonus, in Bludenz profitieren zwei Volksschulen vom Bonus, zudem auch die Mittelschule Schillerstraße. In Lustenau wird u.a. die Mittelschule Maria-Theresien-Straße gefördert, aber auch in Frastanz und Feldkirch wird der Bonus schlagend.
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