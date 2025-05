Leo XIV. ließ versiegelte Gemächer wieder öffnen

Renovierungsarbeiten dringend notwendig

Die Wohnung des Papstes ist seit Franziskus‘ Amtsantritt im März 2013 unbewohnt. Daher sind jetzt Renovierungsarbeiten dringend notwendig. An Instandhaltung habe es in den vergangenen Jahren gemangelt, was auch außen klar zu sehen sei, berichtete „Il Messaggero“.