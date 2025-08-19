Vorteilswelt
Wird noch umgebaut

Papst Leo XIV. will in Apostolischen Palast ziehen

Ausland
19.08.2025 14:25
Papst Leo XIV. zieht um - und zwar in den Apostolischen Palast.
Papst Leo XIV. zieht um - und zwar in den Apostolischen Palast.(Bild: EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)

Papst Leo XIV. will mit mehreren Mitbrüdern in den Apostolischen Palast ziehen, der derzeit umgebaut wird. Der Umzug könne frühestens Ende September erfolgen, hieß es. Derzeit wohnt der Pontifex noch im Palazzo del Sant‘Uffizio.

Der Apostolische Palast wird wegen Feuchtigkeitsschäden saniert, die Renovierungsarbeiten dauern länger als erwartet. In die Residenz will Leo XIV. laut einem Bericht der Tageszeitung „La Repubblica“ gemeinsam mit seinem Privatsekretär, dem peruanischen Priester Edgar Rimaycuna, sowie vier weiteren Augustinern ziehen. Mit ihnen isst er derzeit regelmäßig zu Mittag.

Die päpstliche Wohnung umfasst rund ein Dutzend Räume, etwa ein Vestibül, ein kleines Büro für den Privatsekretär, ein Arbeitszimmer für den Papst, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und eine Küche. Die heutige Form erhielt sie unter Papst Pius X. zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Der Apostolische Palast im Vatikan (Archivbild)
Der Apostolische Palast im Vatikan (Archivbild)(Bild: creativecommons.org)

Zuletzt war die Wohnung zwölf Jahre lang unbewohnt. Franziskus hatte sich nämlich dafür entschieden, in einem Appartement des modernen Gästehauses Santa Marta zu wohnen – gemeinsam mit einigen Kardinälen. Dieser Beschluss sollte einen bescheidenen Lebensstil zum Ausdruck bringen, der dem Alltag des Klerus und der Gläubigerinnen und Gläubiger näher steht.

Am 8. Mai wurde der US-Amerikaner Robert Francis Prevost (69) als Leo XIV. zum Papst gewählt.  
Die päpstliche Residenz wurde während dieser Zeit zum Empfang von offiziellen Gästen genutzt. Inzwischen hat die Wohnung neue Möbel bekommen, Feuchtigkeitsspuren wurden beseitigt.

