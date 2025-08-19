Papst Leo XIV. will in Apostolischen Palast ziehen

Zuletzt war die Wohnung zwölf Jahre lang unbewohnt. Franziskus hatte sich nämlich dafür entschieden, in einem Appartement des modernen Gästehauses Santa Marta zu wohnen – gemeinsam mit einigen Kardinälen. Dieser Beschluss sollte einen bescheidenen Lebensstil zum Ausdruck bringen, der dem Alltag des Klerus und der Gläubigerinnen und Gläubiger näher steht.