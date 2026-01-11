„Trojanische Prinzessinnen“ am königlichen Tisch?

Titel entzogen, Wohnsitz gekündigt

Für Andrew hingegen könnte die Lage kaum prekärer sein. Der König hat ihm sämtliche verbliebenen Titel entzogen, und wegen seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein muss er nun auch seine 30-Zimmer-Residenz, die Royal Lodge, räumen. Zuletzt wurde bekannt, dass das Anwesen in den 22 Jahren, in denen Andrew dort mietfrei lebte, kein einziges Mal offiziell inspiziert wurde – ein Detail, das seine ohnehin angespannte Position weiter unter Druck setzt.