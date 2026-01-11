Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eugenie & Beatrice

„Trojanische Prinzessinnen“ am königlichen Tisch?

Royals
11.01.2026 17:00
Es war das Bild des Tages: Während Andrew einsam in Windsor gesichtet wurde, schritten die ...
Es war das Bild des Tages: Während Andrew einsam in Windsor gesichtet wurde, schritten die Prinzessinnen Beatrice (37) und Eugenie (35) Seite an Seite mit König Charles III. und dem Thronfolger-Paar William und Kate zur Kirche.(Bild: AP/Jon Super)

Weihnachten liegt zwar schon einige Wochen zurück, doch nun werden neue Spekulationen laut: Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie sollen angeblich gar nicht freiwillig mit König Charles gefeiert haben. 

0 Kommentare

Vielmehr, so behauptet Royal-Autorin Ingrid Seward, habe ihr Vater Andrew Mountbatten-Windsor sie gedrängt, unbedingt nach Sandringham zu fahren – nicht aus familiärer Verbundenheit, sondern um für ihn Informationen zu sammeln. Andrew, der selbst vom Fest ausgeschlossen war, soll geradezu besessen davon sein, zu erfahren, was am königlichen Tisch über ihn gesagt wird. Seward formuliert es drastisch: Seine Töchter seien „Andrews einziger Pass zurück in die Royal Family“.

Prinzessinnen behalten ihren Titel
Während Andrew einsam in Windsor gesichtet wurde, eingehüllt in einen Schal und eine schlichte Regenjacke, präsentierten sich Beatrice und Eugenie in Sandringham elegant und strahlend – ein Kontrast, der die Gerüchte zusätzlich befeuerte. König Charles soll seinen Nichten bewusst die Tür offengehalten haben. Obwohl ihr Vater in Ungnade gefallen ist, gelten die Schwestern weiterhin als „blood princesses“ (Blut-Prinzessinnen) und behalten ihre York-Titel. Ein Palast-Insider betont: „Seine Majestät hat sie sehr gerne.“

Die Prinzessinnen beim Weihnachtsspaziergang mit der Königsfamilie in Sandringham
Die Prinzessinnen beim Weihnachtsspaziergang mit der Königsfamilie in Sandringham(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Titel entzogen, Wohnsitz gekündigt
Für Andrew hingegen könnte die Lage kaum prekärer sein. Der König hat ihm sämtliche verbliebenen Titel entzogen, und wegen seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein muss er nun auch seine 30-Zimmer-Residenz, die Royal Lodge, räumen. Zuletzt wurde bekannt, dass das Anwesen in den 22 Jahren, in denen Andrew dort mietfrei lebte, kein einziges Mal offiziell inspiziert wurde – ein Detail, das seine ohnehin angespannte Position weiter unter Druck setzt.

Lesen Sie auch:
Edoardo Mapelli Mozzi (Ehemann von Beatrice) begleitete die Prinzessinnen Eugenie und Beatrice ...
Ex-Prinz fehlte
Andrews Töchter bei royalem Gottesdienst dabei
25.12.2025
Besuch der Polizei
Andrew Mountbatten-Windsor verliert Waffenschein!
23.12.2025

Ob Beatrice und Eugenie tatsächlich als inoffizielle Informantinnen ihres Vaters agierten oder einfach nur familiäre Loyalität zeigten, bleibt unklar. Sicher ist nur: Der Schatten, den Andrew auf die königliche Familie wirft, ist noch lange nicht verschwunden – und seine Töchter stehen ungewollt mitten darin.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
154.047 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
134.461 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
128.277 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Mehr Royals
Eugenie & Beatrice
„Trojanische Prinzessinnen“ am königlichen Tisch?
Royale „Super-Nanny“
Wer ist die Frau, die Kates Mini-Royals bändigt?
Tränen, Torten, Tiaren
Die großen royalen Liebes-Jubiläen 2026
Berührende Botschaft
Kate an ihrem 44. Geburtstag „zutiefst dankbar“
Philippe Junot ist tot
Prinzessin Carolines erster Ehemann gestorben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf