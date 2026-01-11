„Trojanische Prinzessinnen“ am königlichen Tisch?

Weihnachten liegt zwar schon einige Wochen zurück, doch nun werden neue Spekulationen laut: Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie sollen angeblich gar nicht freiwillig mit König Charles gefeiert haben.
Vielmehr, so behauptet Royal-Autorin Ingrid Seward, habe ihr Vater Andrew Mountbatten-Windsor sie gedrängt, unbedingt nach Sandringham zu fahren – nicht aus familiärer Verbundenheit, sondern um für ihn Informationen zu sammeln. Andrew, der selbst vom Fest ausgeschlossen war, soll geradezu besessen davon sein, zu erfahren, was am königlichen Tisch über ihn gesagt wird. Seward formuliert es drastisch: Seine Töchter seien „Andrews einziger Pass zurück in die Royal Family“.
Prinzessinnen behalten ihren Titel
Während Andrew einsam in Windsor gesichtet wurde, eingehüllt in einen Schal und eine schlichte Regenjacke, präsentierten sich Beatrice und Eugenie in Sandringham elegant und strahlend – ein Kontrast, der die Gerüchte zusätzlich befeuerte. König Charles soll seinen Nichten bewusst die Tür offengehalten haben. Obwohl ihr Vater in Ungnade gefallen ist, gelten die Schwestern weiterhin als „blood princesses“ (Blut-Prinzessinnen) und behalten ihre York-Titel. Ein Palast-Insider betont: „Seine Majestät hat sie sehr gerne.“
Titel entzogen, Wohnsitz gekündigt
Für Andrew hingegen könnte die Lage kaum prekärer sein. Der König hat ihm sämtliche verbliebenen Titel entzogen, und wegen seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein muss er nun auch seine 30-Zimmer-Residenz, die Royal Lodge, räumen. Zuletzt wurde bekannt, dass das Anwesen in den 22 Jahren, in denen Andrew dort mietfrei lebte, kein einziges Mal offiziell inspiziert wurde – ein Detail, das seine ohnehin angespannte Position weiter unter Druck setzt.
Ob Beatrice und Eugenie tatsächlich als inoffizielle Informantinnen ihres Vaters agierten oder einfach nur familiäre Loyalität zeigten, bleibt unklar. Sicher ist nur: Der Schatten, den Andrew auf die königliche Familie wirft, ist noch lange nicht verschwunden – und seine Töchter stehen ungewollt mitten darin.
