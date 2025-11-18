Schon fast jeder Fünfte verzichtet auf Alkohol

Fast vier von zehn schämten sich am nächsten Tag

Mitnichten: Bei oben genannten Zahlen handelt es sich nur um ein „hin und wieder“. 62,1 Prozent sagten, in den letzten Monaten mehr getrunken zu haben, als sie vorgehabt hätten, 46,8 Prozent ärgerten sich in dem Zeitraum über ihr Trinkverhalten, 37,4 Prozent schämten sich am Tag danach sogar darüber. 12,4 Prozent verbinden Alkohol mit Kontrollverlust, 7,4 Prozent sogar mit Kater. Wer jetzt des Öfteren genickt hat, findet den Tipp hier vielleicht hilfreich, wie es mit dem Verzichten leichter klappt.