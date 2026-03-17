Taxilenker war auf Cannabis und Kokain unterwegs

Ihre Führerscheine abgeben mussten gleich drei Autofahrer am Montag in Salzburg. Zwei von ihnen wurden unter Drogeneinfluss in der Stadt erwischt, ein Dritter war betrunken in Hof unterwegs. Besonders brisant: Einer der Drogenlenker ist Taxifahrer.
Los ging es mit den Kontrollen der Polizei am Montagvormittag in der Alpenstraße in der Stadt Salzburg. Dabei fiel den Beamten ein 39-jähriger Pkw-Lenker auf. Neben 0,5 Promille Alkohol wurde er positiv auf Kokain getestet – was auch von einer Ärztin bestätigt wurde.
Gleich mit zwei unterschiedlichen Drogen im Blut war ein 48-jähriger türkischer Taxilenker in der Stadt Salzburg unterwegs. Der Drogentest schlug positiv auf Kokain und Cannabis an, was auch hier von einer Ärztin bestätigt wurde.
Am Montagabend wurde in Hof bei Salzburg zudem ein Alkolenker gestoppt. Der 52-Jährige war mit 1,14 Promille unterwegs. Alle drei Lenker mussten ihre Führerscheine abgeben und durften nicht weiterfahren. Zudem wurden sie angezeigt.
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