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Längere Fahrzeit

Weststrecke gesperrt: Zugreisende brauchen Geduld

Salzburg
17.03.2026 10:43
Der Salzburger Hauptbahnhof.
Der Salzburger Hauptbahnhof.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Für Bahnreisende heißt es heute Geduld mitbringen. Die Weststrecke ist momentan gesperrt, Züge werden über Zell am See umgeleitet.

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Die Bahn-Weststrecke in Tirol ist Dienstagvormittag zwischen Kufstein und Wörgl zwischenzeitlich gesperrt worden. Grund dafür ist ein Oberleitungsschaden. Aufgrund des Problems werden die Züge von Salzburg über Zell am See umgeleitet, die Fahrzeitverlängerung wird daher in etwa 90 Minuten dauern. 

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Derzeit laufen die Reparaturarbeiten, die noch bis in die Mittagsstunden dauern werden. 

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