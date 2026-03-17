Weststrecke gesperrt: Zugreisende brauchen Geduld

Die Bahn-Weststrecke in Tirol ist Dienstagvormittag zwischen Kufstein und Wörgl zwischenzeitlich gesperrt worden. Grund dafür ist ein Oberleitungsschaden. Aufgrund des Problems werden die Züge von Salzburg über Zell am See umgeleitet, die Fahrzeitverlängerung wird daher in etwa 90 Minuten dauern.