Weststrecke gesperrt: Zugreisende brauchen Geduld

19-Jähriger transportierte illegal Eingereiste
Zu sechst im Pkw
Für Bahnreisende heißt es heute Geduld mitbringen. Die Weststrecke ist momentan gesperrt, Züge werden über Zell am See umgeleitet.
Die Bahn-Weststrecke in Tirol ist Dienstagvormittag zwischen Kufstein und Wörgl zwischenzeitlich gesperrt worden. Grund dafür ist ein Oberleitungsschaden. Aufgrund des Problems werden die Züge von Salzburg über Zell am See umgeleitet, die Fahrzeitverlängerung wird daher in etwa 90 Minuten dauern.
Derzeit laufen die Reparaturarbeiten, die noch bis in die Mittagsstunden dauern werden.
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