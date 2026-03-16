Taxifahrer: „Unter 14 Euro fahren wir gar nicht“

Dennoch sind auch ihr oftmals die Hände gebunden. „Kontrollen gibt es immer wieder, diese dürfen wir von der Taxi-Innung aber nicht selbst durchführen.“ Bei Problemen mit Taxis sollte man sich mit Kennzeichen und Uhrzeit schriftlich per E-Mail bei der Taxi-Innung beschweren – und gerne auch den Flughafen in Kopie setzen.