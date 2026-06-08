Ex-Star von Red Bull Salzburg hat geheiratet

Kurz vor der Heim-Weltmeisterschaft in den USA vermeldet Brenden Aaronson schöne Neuigkeiten. Der Offensivspieler hat seine langjährige Partnerin geheiratet. Zahlreiche Ex-Kollegen von Red Bull Salzburg gratulierten.
Die Fans von Red Bull Salzburg haben Brenden Aaronson in bester Erinnerung. Der US-Amerikaner wirbelte rund eineinhalb Jahre für die Mozartstädter, verzeichnete dabei 13 Tore und 15 Assists in 66 Spielen und gewann zweimal das Double. Der mittlerweile 25-Jährige wechselte schließlich für eine Summe von knapp 33 Millionen Euro zu Leeds United nach England. Jetzt steht für den Offensivmann sein bisheriges Karrierehighlight am Programm: die Heim-WM in den USA.
Kurz davor kam Aaronson zu einem echten privaten Highlight. Der Rechtsfuß heiratete seine Langzeitfreundin Milana. Diese postete einen Schnappschuss von der Feier auf Instagram.
„Es ist etwas, das wir wirklich für immer schätzen werden, wenn wir unsere Liebe inmitten all unserer Lieblingsmenschen während einer so erstaunlichen Zeit in unserem Leben feiern können“, schrieb die jetzige Ehefrau des früheren Salzburg-Stars. Zahlreiche aktive wie frühere Mitspieler Aaronsons gratulierten fleißig, darunter auch Karim Adeyemi oder Andre Ramalho.
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