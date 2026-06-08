Ex-Star von Red Bull Salzburg hat geheiratet

Die Fans von Red Bull Salzburg haben Brenden Aaronson in bester Erinnerung. Der US-Amerikaner wirbelte rund eineinhalb Jahre für die Mozartstädter, verzeichnete dabei 13 Tore und 15 Assists in 66 Spielen und gewann zweimal das Double. Der mittlerweile 25-Jährige wechselte schließlich für eine Summe von knapp 33 Millionen Euro zu Leeds United nach England. Jetzt steht für den Offensivmann sein bisheriges Karrierehighlight am Programm: die Heim-WM in den USA.