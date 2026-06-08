Ein Vierteljahrhundert war Lamprechtshausen genug

Lamprechtshausen kehrt mit dem 3:1 bei Elsbethen im Fan.at-Spiel der Runde erstmals seit 2007 in 2. Landesliga Nord zurück. Dank einer Hochzeit parallel und des Titels für die Reserve feierten die Flachgauer gleich dreifach. Auch Elsbethen darf noch hoffen, organisiert dafür eine Fanfahrt nach Pfarrwerfen.
Bis zuletzt war nicht klar, wo die Reise hinführen wird im Unterhaus. Unklarheiten über Klassenzugehörigkeit, Auf- und Abstiegsmodalitäten und der angekündigte Abgang von Austria Salzburg 1b hinterließen auch in der 1. Klasse Nord viele Fragezeichen. „Aber als Meister sind wir oben. Das war immer klar“, grinste Lamprechtshausen-Sektionsleiter Claus Spöcklberger nach dem 3:1 in Elsbethen. Dabei ging es auch für die Heimischen vor 400 Zuschauern noch um etwas, weil die oberen Ligen mitspielten.
Traumtor zur Führung
Aber den Unterschied macht Dennis Strasshofer aus. Beim 1:0 verwertete eine Flanke per „Mischung aus Fallrückzieher und Seitfallzieher“, schilderte Spöcklberger. Das 2:0 und 3:0 gingen ebenso auf seine Kappe. „Eins mit Sternchen“, nannte das der Sektionsleiter. Der aber zugab: „Sie haben es uns sehr schwer gemacht, sind ein richtig unangenehmer Gegner. Das Ergebnis ist deutlicher, als es das Spiel hergab.“
Weil die Heimischen, wo es bei Ex-Profi Chris Mayr nach Karriereende aussieht, nur mehr das Ehrentor durch Mehic schafften, war klar: Lamprechtshausen feiert nach 25 Jahren wieder einen 1. Klasse-Titel. Für die Meisterfeier war man nach dem 16. Sieg en suite vorbereitet (siehe Bild). Manche wie Spöcklberger genossen parallel die Hochzeit von Ex-USV-Kapitän Hannes Huber daheim. „Ein dreifacher Feiertag also.“ Ein weiteres Highlight kommt noch dazu, weil die Truppe die Saison auf Mallorca ausklingen lassen wird.
Derweil gratulierte Elsbethen-Betreuer Robert Gierzinger artig: „Der Sieg für sie ist in Summe schon verdient.“ Vorbei ist die Saison für sein Team aber noch nicht. Weil Austria 1b als Amateure in die 1. Landesliga eingegliedert wird und die Kuchl Juniors mitaufsteigen, sitzen die Vorstädter auf dem Schleudersitz.
„Drücken Koloman die Daumen“
Heißt: Gewinnt St. Koloman die Relegation der 2. Landesliga-Vizemeister kommenden Samstag in Pfarrwerfen gegen Piesendorf, steigt auch Elsbethen mit auf. „Das macht zwar unsere Planungen nicht leichter, wenn man nicht weiß, wo man spielen wird. Aber wir organisieren auf jeden Fall einen Fanbus und drücken Koloman die Daumen“, schmunzelt Gierzinger. Schade für sein Team: Ehrentorschütze Mehic kann gleich auf der Taugl bleiben, wird ab Sommer die Tennengauer verstärken.
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