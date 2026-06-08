Ein Vierteljahrhundert war Lamprechtshausen genug

Bis zuletzt war nicht klar, wo die Reise hinführen wird im Unterhaus. Unklarheiten über Klassenzugehörigkeit, Auf- und Abstiegsmodalitäten und der angekündigte Abgang von Austria Salzburg 1b hinterließen auch in der 1. Klasse Nord viele Fragezeichen. „Aber als Meister sind wir oben. Das war immer klar“, grinste Lamprechtshausen-Sektionsleiter Claus Spöcklberger nach dem 3:1 in Elsbethen. Dabei ging es auch für die Heimischen vor 400 Zuschauern noch um etwas, weil die oberen Ligen mitspielten.