Radler ignorant: Ärger für Fußgänger unter Brücke

Der Radweg unter der Karolinenbrücke in Salzburg-Stadt ist derzeit nur ein Gehweg, was viele Radfahrer gekonnt ignorieren. Das führt immer wieder zu heiklen Situationen und Fußgänger berichten gar von Beschimpfungen. Die Baustelle ist nötig für Erkundungen des Untergrunds für den Bau der neuen Brücke.