Polizei scheiterte an Führerscheinabnahme

Ein 24-jähriger Kroate machte der Polizei am Freitag schwer zu schaffen: Ein Drogentest schlug bei ihm an. Das war aber nicht das einzige Problem: Als die Beamten seinen Führerschein abnehmen wollten, stellte sich heraus, dass der Mann gar keinen besaß...
Bei einer Verkehrskontrolle im Ortsgebiet von Tamsweg haben Polizisten am Freitagabend einen 24-jährigen Pkw-Lenker angehalten, der deutliche Anzeichen einer Beeinträchtigung zeigte.
Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ. Ein anschließender Drogenspeicheltest fiel jedoch positiv aus. Im Zuge der Kontrolle fanden die Beamten zudem Cannabis im Fahrzeug, das sichergestellt wurde.
Der 24-jährige kroatische Staatsbürger verweigerte die Mitfahrt zu einer klinischen Untersuchung. Eine Führerscheinabnahme war nicht möglich, da der Mann überhaupt keine gültige Lenkberechtigung besitzt.
Gegen den Lenker werden nun gleich mehrere Anzeigen erstattet.
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