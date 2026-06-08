61 Prozent der Salzburger gehen krank arbeiten

40 Prozent der Beschäftigten leiden nach eigenen Angaben unter häufigem Alltagsstress. 13 Prozent sogar unter extremen, was einer Verdoppelung zu den Vorjahren entspricht. 61 Prozent gingen trotz akuter Erkrankung arbeiten. Im Jahr davor waren es noch 53 Prozent. Der Hauptgrund dafür sind die Kollegen. Kranke wollen ihnen nicht mehr Arbeit aufhalsen, weil es zu wenig Personal gibt. Jeder fünfte Arbeitnehmer musste im vergangenen Jahr auch den Ausfall der gesetzlichen täglichen Arbeitspause hinnehmen.