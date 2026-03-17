Mutter erstochen: Wo Kinder zum Tatzeitpunkt waren

Polizei sah „keine Fremdgefährdung“

Der 31-Jährige hatte sich am Vorabend den Beamten gegenüber „ruhig und kooperativ“ verhalten, sagte Rapold auf die Frage, ob die Verhängung einer Untersuchungshaft erwägt worden sei. Außerdem habe er die Vorwürfe bestritten. Im Zuge der Amtshandlung sei „keine Fremdgefährdung festgestellt“ worden. Man habe die ausgesprochenen Drohungen allerdings sehr wohl ernst genommen, hieß es. Mit der Staatsanwaltschaft sei das Vorgehen nicht abgesprochen worden.