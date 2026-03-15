Mordalarm: Nach Wegweisung Frau (37) erstochen

Zwei Kinder sind nun Waisen, Handy kontrolliert

Besonders tragisch: Das Paar hinterlässt zwei Kinder im Alter von sechs und acht Jahren. Und laut dem Ermittler sei schon seit längerer Zeit bekannt, dass innerhalb dieser Familie Gewalt eine Rolle spielte. „Im vergangenen Jahr kam es immer wieder zu Körperverletzungen“, sagt Rapold, „der Täter dürfte recht eifersüchtig gewesen sein. So hat er zum Beispiel das Handy seiner Frau kontrolliert“.