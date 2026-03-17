Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorstoß polarisiert

„Fußfessel für Gefährder will gut überlegt sein“

Tirol
17.03.2026 07:00
Andrea Laske, Leiterin des Gewaltschutzzentrums Tirol, spricht im „Krone“-Interview über ...
Andrea Laske, Leiterin des Gewaltschutzzentrums Tirol, spricht im „Krone“-Interview über mögliche Probleme bei elektronischer Überwachung.(Bild: Christof Birbaumer/Christian Forcher)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Nach der grausamen Tötung einer dreifachen Mutter durch ihren Ehemann in Innsbruck wird der Ruf nach Fußfesseln für Gefährder lauter. Andrea Laske, Leiterin Gewaltschutzzentrum Tirol, spricht über Probleme dieser Maßnahme und über die Bedeutung früher Beratung bei Gewalt in der Familie. 

0 Kommentare

Frau Laske, das Gewaltschutzzentrum ist eine der wichtigsten Anlaufstellen für Opfer von häuslicher Gewalt. Was löst eine Tat wie die Tötung der dreifachen Mutter im O-Dorf in Innsbruck aus?
In unserem Team natürlich große Betroffenheit. Aber wir merken auch, dass in der Folge die Zahl der Anfragen steigt. Es melden sich vermehrt Frauen, die Gewalterfahrungen haben. Es melden sich aber auch Angehörige, Freunde, Nachbarn, die nach Möglichkeiten fragen, Betroffenen zu helfen.

In diesem Haus in Innsbruck ereignete sich die schreckliche Tat.
In diesem Haus in Innsbruck ereignete sich die schreckliche Tat.(Bild: Christian Forcher/Fotoworxx)

Im aktuellen Fall bestand ein Betretungsverbot, das der Täter missachtet hat. Wie stehen Sie zum Vorschlag einer elektronischen Überwachung von sogenannten Gefährdern?
Wir haben dazu ganz aktuell ein Positionspapier verfasst. Es ist gut, diese Möglichkeit zu diskutieren. Aber wir müssen uns auch die Konsequenzen genau anschauen. Immerhin werden in Österreich jedes Jahr rund 15.000 Betretungsverbote ausgesprochen. Wie soll das dann in der Praxis ablaufen? Hat die Polizei genug Kontrollressourcen? Und was heißt das für Opfer, die im Zuge so einer Maßnahme ja auch elektronisch überwacht werden müssen?

Das Gewaltschutzgesetz, in dem die Möglichkeit einer Wegweisung festgeschrieben ist, gibt es seit mittlerweile 30 Jahren. Braucht es hier Änderungen?
Es ist sinnvoll, immer wieder mögliche Verbesserungen zu diskutieren. Aber ich möchte auch betonen, dass die jetzigen Vorgaben greifen und die Zusammenarbeit von Polizei und Opferschutzeinrichtungen gut funktioniert. Wir werden Gewalttaten leider nie ganz verhindern können. Was wir uns wünschen, ist noch bessere Aufklärung, damit sich Betroffene an eine Beratungsstelle wenden, bevor die Situation eskaliert.

Lesen Sie auch:
In der Schützenstraße in Innsbruck haben sich die brutalen Szenen abgespielt.
Leichen in Stiegenhaus
Mordalarm: Nach Wegweisung Frau (37) erstochen
15.03.2026
Nach Bluttat in Tirol
Ruf nach elektronischer Fußfessel für Gefährder
16.03.2026

Wie können Sie Frauen in Gewaltbeziehungen helfen?
Wir können auf vielen Ebenen unterstützen – juristisch und psychologisch. Wir richten uns dabei nach dem, was für Betroffene möglich und von diesen erwünscht ist. Manchmal ist es einfach ein Zuhören. Manchmal ist es unsere kostenlose Prozessbegleitung. Wir erstellen auch Sicherheitspläne und Gefährdungseinschätzungen. Alles, was hilft, eine Eskalation zu verhindern. Jedes Jahr beraten wir rund 1600 Personen, 80 Prozent davon sind Frauen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
17.03.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Das Zollamt hat im Vorjahr 55 lebende Tiere beschlagnahmt, darunter mehrere Warane (Symbolbild).
Darunter Warane
Zollamt beschlagnahmte im Vorjahr 55 lebende Tiere
Mojtaba Khamenei ist seit den Angriffen von Israel und den USA aus der Öffentlichkeit ...
Aus Iran geschmuggelt?
Neuer Ayatollah soll in Moskauer Klinik sein
Der Airport ist wegen des Iran-Kriegs und der Gegenangriffe Teherans auf Staaten in der ...
Schock in den Emiraten
Flugverkehr in Dubai nach Drohnenangriff gestoppt
US-Präsident Donald Trump (hier im Bild mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte, Frankreichs ...
Straße von Hormuz
Trump fordert Hilfe, erhöht Druck auf NATO-Staaten
Bernhard Speer und er gehen für eine kurze Zeit getrennte Wege: Christopher Seiler (re.) zieht ...
Gesteht „Fehler“ ein
Seiler zieht sich nach Gewaltvorwürfen zurück
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
163.192 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
130.375 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
126.342 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1405 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
997 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
961 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf