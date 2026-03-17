„Fußfessel für Gefährder will gut überlegt sein“

Im aktuellen Fall bestand ein Betretungsverbot, das der Täter missachtet hat. Wie stehen Sie zum Vorschlag einer elektronischen Überwachung von sogenannten Gefährdern?

Wir haben dazu ganz aktuell ein Positionspapier verfasst. Es ist gut, diese Möglichkeit zu diskutieren. Aber wir müssen uns auch die Konsequenzen genau anschauen. Immerhin werden in Österreich jedes Jahr rund 15.000 Betretungsverbote ausgesprochen. Wie soll das dann in der Praxis ablaufen? Hat die Polizei genug Kontrollressourcen? Und was heißt das für Opfer, die im Zuge so einer Maßnahme ja auch elektronisch überwacht werden müssen?