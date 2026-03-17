Sarah Michelle Gellar: „Buffy“-Neuauflage abgesagt

Die geplante Neuauflage der Erfolgsserie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ ist laut Schauspielerin Sarah Michelle Gellar geplatzt. Der Streamingdienst Hulu verfolgt das Projekt nicht weiter, wie die 48-Jährige in einem Instagram-Video berichtete.
„Also, ich bin wirklich traurig, das teilen zu müssen, aber ich wollte, dass ihr alle es von mir hört“, erklärte Gellar.
Auf Instagram entschuldigte sich Sarah Michelle Gellar in diesem Video dafür, dass es keine Neuauflage von „Buffy – Im Bann der Dämonen“ geben wird:
Gellar hatte in der Kultserie, die in den 90er Jahren startete, die unerschrockene High-School-Schülerin Buffy gespielt, die Nacht für Nacht mutig und mit mystischen Kräften gegen Vampire kämpft, um die Welt vor dem Untergang zu beschützen. Für Gellar war „Buffy“ der Durchbruch.
Nebenrolle in Neuauflage
Die Neuauflage war im vergangenen Jahr angekündigt worden. Gellar sollte darin wieder Buffy Summers spielen, diesmal aber als Nebenrolle an der Seite einer neuen jungen Vampirjägerin, gespielt von Ryan Kiera Armstrong („Firestarter“, „Star Wars: Skeleton Crew“).
Gellar war auch als Produzentin an Bord, Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao („Nomadland“) sollte Regie führen.
„Ich hätte nie gedacht, dass ich wieder in Buffys stilvollen und dennoch erschwinglichen Stiefeln landen würde. Und dank Chloé wurde mir bewusst, wie sehr ich sie liebe und wie viel sie nicht nur mir, sondern euch allen bedeutet“, sagt Gellar in dem Video. „Und daran ändert sich nichts.“
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