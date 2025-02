Sarah Michelle Gellar kontert „Buffy“-Shitstorm

Gellar will „es richtig machen“

Dann appellierte Gellar direkt an die Fans: „Ich habe schon immer auf die Fans gehört und ihren Wunsch, noch einmal in Buffys Welt zurückzukehren. Doch es war etwas, das ich nicht tun wollte, außer ich wäre mir sicher, dass wir es richtig machen würden. Ich verspreche euch, dass wir die Show am Ende nur durchziehen werden, wenn sie wirklich auf die richtige Art und Weise weitergedreht werden kann.“