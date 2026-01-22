Sarah Michelle Gellar lüftet ihr Ehegeheimnis

Der Schauspieler, der Gellar im September 2002 im El Careyes Resort in Mexiko geheiratet hat, antwortete: „Das ist jedoch unsere eigene Entscheidung. Bis zu einem gewissen Grad kann man das kontrollieren … Ich weiß nicht, wie bewusst [andere] versuchen, diesen Unsinn zu vermeiden. Ich weiß, wie einfach es für uns war, weil ich nirgendwo hingehe. Ich gehe nicht auf Partys. Die Leute sehen Sarah und mich nicht an beliebten Orten. Wir haben unsere Lieblingsrestaurants, die nicht besonders angesagt sind und nicht in Gegenden liegen, in denen Paparazzi herumlungern. Deshalb können wir das gut vermeiden.“



Das Paar hat zwei Kinder – Tochter Charlotte (16) und Sohn Rocky (13).