Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Funktioniert seit 2002

Sarah Michelle Gellar lüftet ihr Ehegeheimnis

Society International
22.01.2026 17:00
Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Jr. sind seit 2002 verheiratet.
Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Jr. sind seit 2002 verheiratet.(Bild: APA/Monica Schipper/Getty Images/AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sie sind seit 24 Jahren glücklich verheiratet. Jetzt hat Hollywood-Schauspielerin Sarah Michelle Gellar verraten, warum es bei ihr und Ehemann Freddie Prinze Jr. so gut funktioniert. Und das Ehegeheimnis ist eigentlich ganz simpel, wenn man genügend Platz dafür hat. 

0 Kommentare

Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Jr. benutzen getrennte Badezimmer. Die 48-jährige Schauspielerin ist seit 2002 mit dem 49-jährigen Schauspieler verheiratet, und Gellar sagt, dass ein Badezimmer für jeden von ihnen, in dem sie ihre Geschäfte verrichten können, das Geheimnis ihrer starken Ehe ist. Sie erzählte ,E! News‘: „Getrennte Badezimmer. Das sage ich immer.“

Chrissy Teigen, Gellars Kollegin in der Jury der Netflix-Talentshow „Star Search“, stimmte ihr zu und verriet, dass sie und ihr 47-jähriger Ehemann, der Sänger John Legend, eine ähnliche Regel befolgen. Das 40-jährige Model, das seit 2013 mit dem „All of Me“-Sänger verheiratet ist, begleitete Gellar auf dem roten Teppich zur Premiere der Show und erklärte gegenüber „E! News“: „Es sind kleine Dinge wie diese. Man muss die Sexyness bewahren und auf kleine Weise erhalten.“

Chrissy Teigen und Sarah Michelle Gellar am Red Carpet
Chrissy Teigen und Sarah Michelle Gellar am Red Carpet(Bild: APA/. Matt Winkelmeyer/Getty Images for Netflix/AFP Matt Winkelmeye)

So privat wie möglich
Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Jr., die sich 1997 am Set des Horrorfilms „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ kennenlernten, aber erst seit 2000 ein Paar sind, möchten ihre Beziehung privat halten. Freddie Prinze Jr. trat im Podcast „Oldish“ auf, wo Co-Moderator Randy Spelling (47) bemerkte: „Was ich an Ihrer Beziehung bewundere, ist, dass Sie beide sich aus der Öffentlichkeit heraushalten.“

Lesen Sie auch:
Sarah Michelle Gellar kehrt als Vampirjägerin Buffy Summers zurück. Doch das Comeback macht den ...
Serien-Comeback
Sarah Michelle Gellar kontert „Buffy“-Shitstorm
07.02.2025
Hollywood-Traumpaar
Gellar & Prinze Jr.: Süßes Selfie zum Hochzeitstag
02.09.2024

Der Schauspieler, der Gellar im September 2002 im El Careyes Resort in Mexiko geheiratet hat, antwortete: „Das ist jedoch unsere eigene Entscheidung. Bis zu einem gewissen Grad kann man das kontrollieren … Ich weiß nicht, wie bewusst [andere] versuchen, diesen Unsinn zu vermeiden. Ich weiß, wie einfach es für uns war, weil ich nirgendwo hingehe. Ich gehe nicht auf Partys. Die Leute sehen Sarah und mich nicht an beliebten Orten. Wir haben unsere Lieblingsrestaurants, die nicht besonders angesagt sind und nicht in Gegenden liegen, in denen Paparazzi herumlungern. Deshalb können wir das gut vermeiden.“

Das Paar hat zwei Kinder – Tochter Charlotte (16) und Sohn Rocky (13).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
137.463 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
121.968 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
119.170 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Society International
Funktioniert seit 2002
Sarah Michelle Gellar lüftet ihr Ehegeheimnis
Nach Scheidung
Nicole Kidman mit ihren Töchtern am Ende der Welt
Favorit bei Oscars
Vampir-Horrorfilm mit Rekordzahl an Nominierungen
„Größtes Geschenk“
Trainor verteidigt Baby-Glück mit Leihmutter
Zeuge via Video-Call
Barron Trump rettet verprügelter Frau das Leben!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf