Klettersteig verlassen: 68-Jähriger stürzt in Tod

Montagnachmittag hatte ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Völkermarkt eine Tour über den Koschlak-Klettersteig in Bad Eisenkappel unternehmen wollen. Er war auch dafür ausgerüstet gewesen. Doch noch im unteren Bereich des Klettersteiges verließ der Mann den gesicherten Weg und begab sich in das felsige, abschüssige und vor allem ungesicherte Gelände.