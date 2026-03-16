Klettersteig verlassen: 68-Jähriger stürzt in Tod

Eine Klettersteiggeherin entdeckte Montagnachmittag einen abgestürzten Mann. Der Notarzt konnte nur noch dessen Tod feststellen. Der 68-Jährige hatte den Koschlak-Klettersteig (Kärnten) verlassen und war in die Tiefe gestürzt.
Montagnachmittag hatte ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Völkermarkt eine Tour über den Koschlak-Klettersteig in Bad Eisenkappel unternehmen wollen. Er war auch dafür ausgerüstet gewesen. Doch noch im unteren Bereich des Klettersteiges verließ der Mann den gesicherten Weg und begab sich in das felsige, abschüssige und vor allem ungesicherte Gelände.
Dabei stürzte der Mann etwa 30 Meter in die Tiefe. Eine Klettersteiggeherin entdeckte den Körper, setzte einen Notruf ab, das C11-Team flog zum Unfallort. Der Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Die Bergrettung von Bad Eisenkappel und die Alpinpolizei sicherten den Leichnam, den das Team des Polizeihelikopters Libelle Lima dann aus dem Felsen flog.
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